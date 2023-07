Ex-marido de Simaria diz que cantora bateu nele: 'Pior dos xingamentos'

Em livro, ex-marido de Simaria diz que apanhou dela em frente dos filhos durante ataque de fúria

O ex-marido de Simaria Mendes, Vicente Escrig, escreveu um livro e fez revelações sobre o relacionamento vivido com a cantora. Segundo o jornalista Leo Dias, que entrevistou o empresário na Espanha, na obra o estrangeiro conta que apanhou da famosa.

A situação tensa teria ocorrido durante um ataque de fúria da artista, com quem ficou casado por 14 anos. Segundo ele, a irmã de Simone Mendes teria o atacado após um dia de trabalho, ao chegar em casa e ver que os filhos tinham cortado os cabelos.

No relato feito no livro, Até Que a Mentira Nos Separe, os herdeiros, Giovanna (10) e Pawel (7), pediam para cortar o cabelo há muito tempo, mas isso era contra a vontade da mãe, tratada no livro com o pseudônimo de "Rodolfa".

Segundo Vicente, ela gostava que eles deixassem os fios compridos, pois, para ela era muito bonito visualmente. O empresário então irritou Simaria ao levar os filhos para cortarem as madeixas. Ao ver o resultado, a artista teria ficado furiosa.

"A seguir, gritos sem filtro. O pequeno, logo caiu no choro, sem entender [...] Uma reação tão violenta e brusca", diz o relato. "A festa estava servida. Tristemente para as crianças, claro, que sempre são as mais atingidas [...] Até que, do nada, ela começou a bater no marido. 'Rodolfa', totalmente frustrada, respondeu na frente dos filhos com o pior dos xingamentos que podem ser ditos para alguém", falou.

Ainda no livro, Vicente diz que a ex-sogra, Mara Mendes, xingava Simone Mendes de "feia e gorda". "Ela não tinha problema nenhum em declarar a Rodolfa (pseudônimo de Simaria) como sua filha preferida", contou que via uma preferência.

Ex-marido de Simaria, o empresário espanhol Vicente Escrig se pronunciou pela primeira vez sobre o fim da dupla da ex-mulher com a irmã, Simone Mendes. Em entrevista ao Fofocalizando, ele disse que não foi surpreendido pela decisão.

"Não [me surpreendeu]. A gente [ele e Simone] não era super amigo porque elas tinham uma rivalidade muito grande, acontece entre muitos irmãos", declarou ele em conversa com Leo Dias. No bate-papo, ele também afirmou que a relação entre elas já foi ainda pior.

O empresário também não entende porque foi feito tanto "drama" em torno do fim da dupla. "Já foi muito pior o relacionamento (…) alguém morreu? Qual é o drama? São duas milionárias, que vão passar para a história do Brasil" , defendeu ele.

Ao final, o pai dos filhos de Simaria ainda disse que torce pelo sucesso da cantora. "Eu torço pra que ela continue fazendo sucesso", defendeu ele que deu a entrevista direto da Espanha, onde mora com sua família.

Vicente Escrig também falou se a separação de Simone e Simaria assustou ou ele já imaginava que isso poderia acontecer:#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/rWohhNaSpE — Fofocalizando (@pfofocalizando) June 1, 2023