Ex de Jojo Todynho, Lucas Souza, esclarece se há chances de ser expulso do Exército

Após ser denunciado por Jojo Todynho, Lucas Souza explicou como ficou sua situação no quartel

O ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, falou sobre a suposta expulsão do Exército após ser denunciado pela cantora.

O fato dele querer criar um canal no Youtube para contar sobre sua vida como oficial não teria agradado muito à Companhia. O tenente, no entanto, negou e deu detalhes do seu status no quartel.

‘‘Ontem (21), começaram a surgir umas notícias falsas que o exército estava me deixando na corda bamba e que estava em processo para que eu pudesse ser expulso das forças armadas. Então vou explicar aqui para vocês, essa notícia não tem embasamento nenhum e não é verdade’’, disse o militar.

‘‘Em nenhum momento o exército me chamou atenção, conversou comigo sobre redes sociais. Não existe processo nenhum para eu ser expulso do exército. Não tive nenhuma conversa, nenhum superior meu fez essa conversa comigo. Sobre as festas de pessoas que convivem comigo, as pessoas que trabalham comigo querem muito minha presença, porém, devido a minha agenda de publicidade [complica]’’, explicou.

Ele ainda pediu que os seguidores vissem como duas coisas diferentes sua vida na internet e no Exército. ‘‘Eu quero que vocês dividam minha vida quartel e minha vida de influenciador, assim como o pessoal do quartel está dividindo muito bem e está sendo muito aceito. No dia de hoje é normal que militares vão se destacar na rede social, porque virou um negócio do dia a dia. Todo mundo tem e todos nós [militares] temos redes sociais. A minha conduta dentro do é uma só’’, relatou.

"Eu chego no exército e sou o tenente Mattias, as pessoas têm que prestar continência pra mim, tem que obedecer minhas ordens, tem que me respeitar independente da vida que eu tenha aqui fora. Existe uma hierarquia lá dentro e ela tem que ser respeitada, assim como eu respeito. Não confundam as coisas e o que tem acontecido aqui são coisas da minha vida pessoal e não profissional. A partir do momento que eu infringir a conduta militar, aí sim o exército vai tomar todas as providências cabíveis, porém eu não infringi nenhuma regra, apenas minha vida pessoal está sendo exposta’’, explicou Lucas, que também já se relacionou com Liziane Gutierrez.

‘‘As coisas que vem acontecendo aqui na rede social não interferem na minha vida profissional. Inclusive, todos os dias que eu estava mal, eu fui para o quartel, trabalhei, fiz o que tinha que ser feito, saí do trabalho e não interferiu em nada nas coisas da minha vida pessoal’’, disse ele.

‘Se eu gravo alguma coisa ou tiro foto fardado, a foto não está dançando, ela não está fazendo nada que possa prejudicar a imagem da força, não tem o porquê eu ser alertado do que eu faço aqui. Nunca ninguém me chamou para conversar. Todos dentro do quartel me respeitam pela minha conduta e todos, dentro do quartel do Rio de Janeiro, alguém um dia soltou uma piada para mim. Confesso que eu fico triste com essa perseguição que estou sofrendo. Perseguição é o nome correto’’, finalizou.

Confira o vídeo de Lucas Souza: