Atriz se pronuncia após ser apontada como affair do ex de Jojo Todynho

Atriz de 'Todas as Flores', Heloísa Honein rompe o silêncio após ter o seu nome associado ao militar Lucas Souza, que é o ex-marido de Jojo Todynho

Os bastidores sobre o fim do casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza continuam circulando pela internet. Desta vez, a atriz Heloisa Honein - que está no elenco da novela Todas as Flores, do Globoplay - rompeu o silêncio após ser apontada como affair do militar e ex da cantora. Por emio de sua assessoria de imprensa, ela negou qualquer envolvimento com o rapaz.

"A assessoria de imprensa da atriz Heloísa Honein esclarece que não tem fundamento a notícia que envolve o seu nome ao do ex-marido de Jojo Todynho. Esclarece ainda que, Heloísa Honein até ver seu nome envolvido em tal disparate se quer tinha conhecimento da existência de tal pessoa. A atriz encontra-se solteira e focada em seu personagem Brenda da novela Todas as Flores, da GloboPlay", informou a equipe dela ao site Quem.

Lucas Souza nega rumores sobre a vida pessoal

Há poucos dias, o militar Lucas Souza rebateu os comentários negativos de que teria se casado com Jojo Todynho em busca de fama. Recém-separado, ele se defendeu das ofensas.“Vi o povo me pintando como se fosse o pior ser humano do mundo”, disse ele nos stories do Instagram, e completou: “Eu não sei me expressar bem, não estou aqui para me vitimizar e nem para demonstrar fraqueza para ninguém, até porque Deus me sustenta e sou fiel a ele! Eu fico triste com o ser humano me julgando como se fosse uma pessoa ruim”, contou.

Então, ele declarou: “Eu nunca fiz mal para ninguém, vocês não sabem da vida das pessoas, e sim só o que é passado aqui. Sempre batalhei para conquistar minhas coisas e nunca dependi de ninguém ou tirei algo de alguém. Se estou incomodando nas redes sociais, é simplesmente não acompanhar e não seguir. Simples! Eu só estou tentando seguir minha vida bem, e batalhando para dar um futuro melhor para minha família”.