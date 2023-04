Ex de João Gomes se manifesta pela primeira vez sobre o término

Ary Mirelle, ex-namorada do cantor João Gomes, fala pela primeira vez após o fim do namoro e tranquiliza os fãs

Após o término do relacionamento, a ex-namorada do cantor João Gomes (20), Ary Mirelle, usou as redes sociais para falar sobre o fim do namoro.

Neste sábado, 15, a jovem se pronunciou após o anúncio de que não estão mais juntos. Em vídeo, publicado nos stories do Instagram, a jovem ainda agradeceu aos fãs pela conquista de 2 milhões de seguidores.

"Não ia aparecer aqui hoje, mas tinha muitas mensagens lindas. Muito obrigada por todo o carinho, de verdade. Quando eu estiver cem por cento, venho gravar para vocês e para a gente comemorar melhor os dois milhões. Meu Deus, estou famosa!", começou falando.

Em seguida, Ary agradeceu o apoio. "Vocês me tranquilizam e me deixam em paz. Me perdoem o sumiço, estou passando para avisar que está tudo bem", finalizou ela. Após o término, João Gomes e Ary Mirelle apagaram as fotos juntos das redes sociais.

Confira o pronunciamento da ex-namorada do cantor João Gomes:

João Gomes fala sobre o fim do namoro

João Gomes anunciou para seus mais de 14 milhões de seguidores que ele e Ary Mirelle conversaram na última quarta-feira, 12, e decidiram seguir caminhos diferentes. No Instagram, o cantor comunicou os fãs.

"Bom, turma. Ary foi a primeira pessoa que assumi um sentimento tão sincero a todos vocês desde que toda minha vida mudou. Eu fiquei muito feliz de ter contado do meu coração a vocês. E é com todo respeito a vocês e a todos que torceram por mim e por Ary que venho falar que o nosso namoro acabou", decretou.

"Tem amores que são para a vida inteira… e tem amores que vão nos ensinar lições de vida. E é isso, turma. Ontem conversei respeitosamente com ela e com a mãe e tive que vim embora. Estou triste", confessou. Ainda nesta semana, na última terça-feira, 11, ele havia se declarado para a namorada, dando a entender que os dois ainda tentavam fazer dar certo.

"Queria ver teu sorriso, que realizasse seus sonhos e que alguém te ajudasse. Até nos que deixamos no caminho. E que se por acaso se sentir sozinha, se lembre de mim e da amizade que tinha, que torcia por nós e que você conseguisse ser feliz um dia. Com carinho, João", finalizou.

