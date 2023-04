Solteiro! Cantor João Gomes anuncia término do relacionamento

Após o casal arquivar as fotos juntos, João Gomes anunciou término com Ary Mirelle

Após apagarem as fotos juntos, o cantor João Gomesanunciou o término do primeiro relacionamento que teve após a fama. Ele e Ary Mirelle conversaram na última quarta-feira, 12, e decidiram seguir caminhos diferentes.

No Instagram, o cantor comunicou os fãs. "Bom, turma. Ary foi a primeira pessoa que assumi um sentimento tão sincero a todos vocês desde que toda minha vida mudou. Eu fiquei muito feliz de ter contado do meu coração a vocês. E é com todo respeito a vocês e a todos que torceram por mim e por Ary que venho falar que o nosso namoro acabou", decretou.

"Tem amores que são para a vida inteira… e tem amores que vão nos ensinar lições de vida. E é isso, turma. Ontem conversei respeitosamente com ela e com a mãe e tive que vim embora. Estou triste", confessou. Ainda nesta semana, na última terça-feira, 11, ele havia se declarado para a namorada, dando a entender que os dois ainda tentavam fazer dar certo.

"Queria ver teu sorriso, que realizasse seus sonhos e que alguém te ajudasse. Até nos que deixamos no caminho. E que se por acaso se sentir sozinha, se lembre de mim e da amizade que tinha, que torcia por nós e que você conseguisse ser feliz um dia. Com carinho, João", finalizou. O famoso recebeu comentários solidários de fãs e amigos.

Veja: