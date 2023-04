João Gomes e Ary Mirelle apagam fotos das redes sociais

Acabou? João Gomes e a namorada Ary Mirelle deletaram os registros juntos e levantaram suspeitas de um possível término

Chegou ao fim? João Gomes (20) deixou seus mais de 14 milhões de seguidores em alerta nesta quinta-feira, 13. Isso porque o cantor decidiu deletar todas as fotos com a namorada, a influenciadora digital Ary Mirelle, que também excluiu os registros ao lado do amado, levantando suspeitas de um possível término.

João assumiu o namoro com Ary no final do ano passado, depois que o casal foi visto juntos em diversas ocasiões. Desde então, os pombinhos mantinham a discrição na relação, já que a influenciadora não curtia muito a exposição excessiva, mas o rei do piseiro sempre fez questão de trocar algumas declarações apaixonadas pelas redes sociais, que foram deletadas recentemente.

Pelos stories, João também postou uma selfie no espelho com um emoji de coração partido, o que reforçou as especulações de uma separação. Já Mirelle, compartilhou um vídeo do amado cantando e se derreteu: “Quando João vai fazer um vídeo para postar, eu fico ansiosa para ver logo”, disse a blogueira na sequência de registro, sem levantar suspeitas. Os dois ainda se seguem nas redes sociais.

João Gomes esbanja romantismo em fotos apaixonadas com a namorada

Há apenas dois dias, o casal estava trocando declarações apaixonadas pelas redes sociais em meio aos boatos de um término. O cantor João Gomes agitou as redes sociais nesta terça-feira, 11, ao prestar uma homenagem carinhosa e repleta de amor para a sua namorada, a influenciadora digital Ary Mirelle.

O artista e a amada surgiram durante um passeio a cavalo na beira de um rio e ele declarou a sua admiração por ela. “Você entrou na minha vida como uma estrela da manhã... Minha gatinha agora é vaqueira. Que mulher tão linda”, o rei do piseiro se derreteu na legenda do clique em clima de romance, que também está entre os registros excluídos.