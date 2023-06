Ex-Chiquititas Gabriella Saraivah se forma nos EUA: ‘Jamais poderia imaginar’

Atriz Gabriella Saraivah celebra formatura nos Estados Unidos e agradece apoio da mãe em linda dedicação

Nesta última quinta-feira, 8, a atriz Gabriella Saraivah, conhecida por seus papéis em Avenida Brasil e Chiquititas, usou suas redes sociais para celebrar um marco para lá de importante em sua vida. A famosa se formou no ensino médio, em uma renomada escola da Califórnia, nos Estados Unidos da América.

“Como começar? Bem, anos atrás, a jovem Gabi jamais poderia imaginar que estaria aqui, na Califórnia, se formando no ensino médio em uma escola de artes. Não é que ela não acreditasse em si mesma, mas quais eram as chances para uma garotinha que vendia doces com sua mãe?”, começou a atriz, em inglês, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Porém, aqui estou eu, imensamente grata por todo o conhecimento adquirido, pela evolução no idioma, pelas amizades construídas, pelos momentos inesquecíveis vividos e pelo sonho que consegui realizar. O futuro me assusta um pouco, mas confio no plano de Deus para minha vida e estou pronta para o meu próximo capítulo”, continuou Gabriella.

“Agradeço à minha mãe por sempre acreditar no meu potencial e por ter se mudado para os Estados Unidos, buscando um futuro melhor para mim e para o meu irmão. Agradeço a todos que participaram e me auxiliaram nessa jornada no ensino médio”, concluiu a atriz. Para ilustrar a postagem, Gabriella usou fotos de um ensaio no qual aparece usando uma beca e um capelo.

Os comentários foram inundados de elogios e parabenizações para a famosa. "Parabéns minha querida! Que a vida sempre lhe sorria! O estudo é tudo! Sempre digo isso! Orgulhosa de vc meu amor!”, comentou a atriz Carla Fioroni, que também atuou em Chiquititas. “Que linda! Parabéns, Gabi! Ansiosa pela sua jornada”, celebrou uma outra internauta. “Você é minha inspiração!”, exaltou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais Gabriella Saraivah.