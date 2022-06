Gabriella Saraivah e Duda Matte celebram o trabalho na série 'Tudo Igual...SQN'

Gabriella Saraivah e Duda Matte contam curiosidades sobre como foi gravar a série 'Tudo Igual... SQN', da Disney+

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 15h02

As atrizes Gabriella Saraivah e Duda Matte estão empolgadas com o novo trabalho na carreira. As duas estão no elenco da série Tudo Igual... SQN, que estreou há poucos dias no Disney+. A trama acompanha os altos e baixos de um grupo de melhores amigas na fase do ensino médio, e trata sobre questões do amadurecimento, felicidades e decepções da adolescência. Em conversa com a CARAS Digital, elas contaram detalhes das personagens e das gravações. Confira as entrevistas:

Gabriella Saraivah relembra a preparação para as gravações

A atriz Gabriella Saraivah contou sobre o convite para atuar na nova série. "Eu conheci a Juliana Vonlanten (diretora geral da série) em Juacas, do Disney Channel, e ela gostou muito do meu trabalho e da minha atuação. Ela ligou para minha mãe, Juliana Saraivah, contando a ideia de escrever algo que tivesse minha cara e assim abraçamos o projeto e decidimos que voltaríamos para o Brasil caso tudo desse certo", disse ela, que está no High School de uma escola na Califórnia, nos EUA.

E logo ela ficou encantada por sua personagem, a Carol. "Uma das coisas que mais gosto na Carol é o jeito que ela tem para se acalmar nos momentos de raiva, como correr pela orla e surfar. Todos deveríamos ter algo para liberar a raiva e energia ruim. Ela é uma adolescente normal, erra, acerta e aprendendo todos os dias, já que a vida não tem fórmula mágica", afirmou ela, que fez algumas atividades na preparação para as cenas. "Eu tive aulas de corrida, porque parece fácil, mas não é. Tive também de surfe, culinária, já que a mãe da Carol tem uma confeitaria", relembrou.

Gabriella também contou sobre a sensação de ser a protagonista da série. "Eu costumo dizer que nasci com esse amor pela atuação, me dedico muito sempre para realizar meus sonhos e ser protagonista da série é um sonho realizado e a oportunidade de mostrar meu trabalho para muitas pessoas é inexplicável, sinto uma gratidão enorme", afirmou.

Tanto que ela se divertiu nas gravações da trama. "As gravações foram super intensas. A gente estava acostumado com olho no olho, o toque, mas em momento de pandemia, tudo foi feito com muita cautela, mas com todos na mesma vibe, entregamos, juntos o nosso melhor para deixar o projeto lindo e gostei muito de dividir esse momento com pessoas tão especiais. Um momento que ficou marcado foram as cenas de emoção da Carol dentro do mar e eu gostei muito do resultado", afirmou ela, que tem seu episódio favorito. "O episódio 8 foi o meu favorito pois pude mostrar realmente a minha atuação em diversos pilares, tive cenas de raiva, tristeza, reconciliação… É um episódio que emociona", contou.

Duda Matte recorda como foi o teste para a série

Intérprete da Beatriz na série, Duda Matte relembrou como foi fazer o teste para o elenco. "Me pediram para gravar um vídeo falando um texto, sem detalhes, apenas um monólogo. Somente após enviar e já ter passado que descobri sobre o que se tratava. Tudo aconteceu muito rápido, quando vi já era disneygirl [risos]", disse ela.

Então, ela contou que se identifica com sua personagem. "Trix e eu temos várias coisas em comum (inclusive chega a ser estranhamente muito parecidas hahaha). O tipo de amiga que nós duas somos para o nosso grupo é igual, o perfeccionismo com suas responsabilidades, a dificuldade de expor realmente o que sente, a paixão pelo cinema... Vish quase que a mesma pessoa", disse ela, que também fez aulas para se preparar para a gravação. "Para fazer a Trix tive vivências de filmagem, tive aula sobre equipamento, como mexer profissionalmente em uma câmera, como gravar bem, tudo para chegar no set já dominando os objetos de cena", declarou.

Inclusive, esta foi a primeira série na carreira dela, que adorou a experiência. "Foi minha primeira série, então experimentei uma rotina diferente que defino como "loucura total"! Fomos presenteados com uma equipe super acolhedora e talentosa que deixou o processo mais incrível. Sempre que penso no dia a dia das gravações, o elenco é a parte que mais me marca. Criamos uma relação super forte de amizade e cumplicidade, uma verdadeira família", disse ela.

"Está sendo a realização de um sonho que eu nem sabia que tinha. Nunca imaginei trabalhar na Disney, sempre me pareceu algo muito distante, mágico, lugar intocável da infância. Estar na primeira produção brasileira do Disney+ é simplesmente uma honra!", finalizou.