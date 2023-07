Ex-BBB Cezar Black rebate Daniela Escobar após fala sobre enfermeiras: "Inadmissível"

Em entrevista à CARAS Brasil, Cezar Black afirmou que a atriz Daniela Escobar foi preconceituosa em fala sobre enfermeiras

O enfermeiro Cezar Black (35), conhecido por participar do BBB 23, rebateu a fala polêmica da atriz Daniela Escobar (54) a respeito das profissionais de enfermagem. Em declaração exclusiva à CARAS Brasil, o baiano afirmou ser inadmissível que falas do tipo continuem sendo compartilhadas.

"É revoltante ver esse tipo de posicionamento de uma pessoa pública, sabidamente esclarecida que fere não somente a imagem das enfermeiras mas também agride a todas as mulheres", disse.

"É direito de toda mulher se sentir bem, independente do local em que se encontre, incluindo seu ambiente de trabalho. Não existe qualquer regulamentação nos órgãos de enfermagem que impedem as profissionais de estarem maquiadas nas unidades hospitalares", completou.

A polêmica envolvendo Daniela surgiu após sua participação no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. Na ocasião, ela afirmou que enfermeiras se arrumam para "catar médicos" nos hospitais. " Elas acordam 5 da manhã, se maquiam, se produzem, para ir lá para pegar o médico. Elas vão lá para catar médico, achar casamento dentro do hospital ", disse.

Segundo Cezar, que nos últimos meses tem usado sua visibilidade para atuar como porta-voz da classe de enfermagem, a artista demonstrou ter conhecimento sobre a profissão e, mesmo assim, fez o comentário problemático.

"Em uma classe onde a média de profissionais do sexo feminino se aproxima de 85%, comentários desse tipo são frequentes, o que ressalta o machismo estrutural ainda predominante na sociedade", disparou.

Leia também: Cezar Black avalia convite para A Fazenda após BBB 23: "Oportunidade"

O ex-BBB finalizou afirmando que, após superar uma pandemia, as pessoas deveriam respeitar mais o trabalho realizado por profissionais como ele. " É inadmissível, após anos sombrios como na pandemia, onde a enfermagem arriscou sua vida e saúde em prol da população, atitudes ofensivas como esta, que ferem a honra de todas as profissionais da área ", declarou.

ATRIZ SE PRONUNCIOU

Em meio à onda de críticas nas redes sociais, Daniela Escobar se pronunciou e confessou que estava surpresa com a repercussão de sua fala. Em entrevista ao Gshow, ela afirmou que apenas estava seguindo o humor do programa de Sérgio Mallando e apenas acabou "brincando" com uma experiência pessoal.

"Os programas de fofoca da TV aberta replicaram partes isoladas do que foi dito, incitando ódios absolutamente desnecessários entre a classe das enfermeiras e eu. E não param de replicar. Meu comentário foi sobre a minha surpresa ao ver enfermeiras muito maquiadas em uma ocasião em que estive hospitaliza, em comparação com a realidade mostrada nas novelas onde não usam maquiagem alguma", explicou.