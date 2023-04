Ex-BBB Cezar Black se encontra com Presidente Lula e primeira-dama

Ex-participante do Big Brother Brasil 23, Cezar Black se encontra com Lula e Janja para representar enfermeiros após aprovação de Projeto de Lei

Nesta terça-feira, 18, o ex-participante do Big Brother Brasil 23, Cezar Black, se encontrou com o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e com a Primeira-Dama Janja Silva, para celebrar um Projeto de Lei assinado pelo político que ajuda a Enfermagem, profissão do qual o ex-confinado faz parte.

“Hoje foi um dia importante para a Enfermagem no Brasil. O Presidente Lula assinou o Projeto de Lei ao Congresso Nacional que garante a previsão orçamentária de R$7,2 bilhões para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem no SUS. Profissionais essenciais para a vida de todos, que estão na linha de frente do cuidado à população e, há tempos, lutavam por mais valorização. Recebemos, para a cerimônia de assinatura, o ex-BBB Cezar Black, enfermeiro e grande apoiador da causa, que abordou o assunto dentro do reality show”, escreveu a primeira-dama, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Cezar também usou suas redes sociais para celebrar o convite tão especial. “Marinheiros, o nosso Capitão foi convidado para participar de um marco histórico para a enfermagem brasileira: a assinatura do Presidente da República, Sr. Luís Inácio Lula da Silva, que irá garantir o piso salarial da enfermagem. Hoje é um dia muito especial por aqui. Essa conquista é do Brasil, da Enfermagem, do Black e de todos vocês! Vamos vibrar juntos esse momento? Comentários abertos para homenagear mais esse passo!”, escreveu, em um vídeo no qual fala sobre sua participação.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, mostra o exato momento no qual Cezar e Lula se encontram, trocam um papo, o Presidente pergunta onde o enfermeiro trabalha, que responde, e acrescenta: “Que prazer conhecer o senhor”. "Os maiorais", "Divos que inspiram", são apenas alguns dos comentários dos internautas que celebraram o encontro dos dois.