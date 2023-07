Cezar Black avalia convite para A Fazenda após BBB 23: "Oportunidade"

Em entrevista à CARAS Brasil, Cezar Black comentou sobre possibilidade de entrar na nova temporada de A Fazenda

O enfermeiro Cezar Black (35) ainda está colhendo os frutos de sua participação no BBB 23, mas também está de olho no futuro. Em entrevista à CARAS Brasil, o bonitão confessou que existe a possibilidade dele vir a aceitar um convite para entrar no reality show A Fazenda.

Segundo Black, depois de não ter conseguido conquistar uma vaguinha na final do BBB 23, ele sente que pode mostrar um pouco mais de sua personalidade para o público brasileiro.

"Quando eu saí da casa, eu não pensava em voltar para um reality. Hoje, com a poeira baixa, vejo que dava para eu fazer muitas coisas diferentes. Então um novo reality seria uma nova oportunidade de tentar mostrar ao Brasil a minha essência, corrigir meus erros e tentar sair de lá campeão. Ainda me dói um pouquinho o fato de não conseguir chegar até a final. Mas eu faria, sim, outro reality", declarou.

O baiano afirmou que se interessa mais por oportunidades em que ele consiga mostrar sua essência sem filtros. Ele citou que programas como A Fazenda, da Record TV, que é gravado 24h por dia, seria o ideal para ele." Eu analisaria as propostas, iria para realities como o da Record, A Fazenda. Mas tem realities que eu não iria, como o No Limite. Uma experiência daquela não é minha praia ", disse aos risos.

"Mas se for um reality que eu ache interessante e que eu possa mostrar a minha essência a partir de um confinamento no dia dia, eu iria sem problemas", contou.

Em tempo, Cezar tem investido na carreira de influenciador digital. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, ele tem realizado publicidade e faturado alto com algumas campanhas.

"Eu estou muito feliz com o meu pós BBB, estou recebendo muito carinho, as pessoas têm me visto de uma forma muito positiva, tanto da enfermagem, como o público geral. Estou tendo um pós muito legal, estão pintando muitos trabalhos", disse Black.