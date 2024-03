Ex-BBB Aline Dahlen pede expulsão após briga de Davi e Bin Laden: 'Alguém tem que pagar'

Em entrevista à CARAS Brasil, a participante do BBB 14 Aline Dahlen avalia briga de Davi e MC Bin Laden e discorda da direção do programa

A dinâmica do sincerão sempre agitada a casa mais vigiada do país. A briga foi generalizada na madrugada da última terça, 26, no BBB 24. Dessa vez, os protagonistas foram Davi (21) e MC Bin Laden (30), os dois se exaltaram e a produção precisou intervir. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB Aline Dahlen reprova atitude de não expulsão dos brothers: "Alguém tem que pagar".

De fato, durante a situação não ocorreu uma agressão física, mas alguns telespectadores alegaram que ocorreu sim um embate fisíco. Depois de analisar as imagens, a Globo bateu o martelo e decidiu que Davi e Bin Laden vão continuar no jogo. O apresentador Tadeu Schmidt (49) fez o anuncio durante o programa ao vivo desta terça.

Quem não gostou nada dessa decisão foi Aline: "Tinha que deixar pegar fogo, eles não tinham faca e nem revolver, se matar eles não iam. Então, que deixasse cair na porrada, ai depois o juiz ia dizer quem começou, quem apanhou, se os dois bateram, mas eu acho que alguém tem que pagar essa conta, ou expulsa os dois ou troca a direção", avalia.

Aline também comparou a situação da briga de Davi e Bin Laden com a expulsão de Wanessa Camargo (42): "Alguém tem que ser contabilizado, expulsaram a coitada da Wanessa por 0,5% disso tudo e agora vão deixar Davi e Bin Laden? Apesar de achar os dois excelentes jogadores, eles tem que sair ou ir para o paredão, não sei, do meu ponto de vista, eu tiraria os dois".

Aline participou do BBB 14, na época, ela foi tida como uma das vilãs da edição e saiu com 80% de rejeição do público. Após o programa, Aline se engajou em diversos projetos e ganhou medalha de ouro em um campeonato de fisiculturismo nos Estados Unidos, atualmente, ela mora em Los Angeles.