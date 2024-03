Como ficará a carreira musical de Wanessa Camargo após participação conturbada no BBB?

A cantora Wanessa Camargo ficou confinada no reality mais de 50 dias, agora que o jogo encerrou começam as especulações sobre futuro de sua carreira

No último sábado, 2, a cantora Wanessa Camargo (41) foi expulsa do BBB24. A sister foi retirada do programa após Davi (21) acusá-la de agressão depois de uma festa. O assunto foi amplamente repercutido na imprensa e nas redes sociais. Com o fim da participação de Wanessa no jogo, muito se especula sobre o quanto o reality poderá influenciar na sua carreira.

Ao ser questionada pela CARAS Brasil sobre os próximos projetos profissionais da cantora, a equipe de comunicação de Wanessa optou pelo silêncio e comentou que, no momento, não irá se manifestar.

Entrando no BBB24 como Camarote, Wanessa Camargo é natural de Goiânia, capital de Goiás, filha do cantor Zezé di Camargo (61) e Zilu Godoí (64). Além de cantora, Wanessa é compositora, atriz e apresentadora, profissões não faltam no currículo da artista.

Desde que começou a dinâmica de famosos participando do reality, anos após ano Wanessa era apontada como um dos principais nomes para entrar no BBB. Em setembro de 2023, durante entrevista para o De Frente com Blogueirinha, a cantora chegou a afirmar que foi convidada para a edição de 2022, mas mencionou que não participaria do programa.

“Eu ia brigar muito feio ali, ou ia ser muito odiada ou muito amada. Não tinha meio termo para mim naquele ambiente e eu falei: ‘Graças a Deus eu não fui’. Eu sou muito calma, mas tem um momento que essa calma vai juntando e explode”, comentou.

Pela sua trajetória com mais de 20 anos de carreira, Wanessa entrou na casa com uma das mais comentadas e aguardadas, mas logo alguns internautas se decepcionaram. A cantora se envolveu em diversas polêmicas.

Seu maior desafeto na casa era com Davi, chegando inclusive a protagonizar uma discussão com o brother e, depois do desentendimento público, comentou que não desejava ficar mais no mesmo quarto que ele.

Desde a edição do BBB22, quando Karol Conka (38) foi eliminada com quase 100% dos votos, muitos artistas ficaram receosos de participar do reality. Apesar do alto número de rejeição, a “Mamacita” mudou o jogo e, com o tempo, retornou às paradas de sucesso e reconquistou o carinho do público.

Jogo encerrado para Wanessa, agora é esperar para ver quais serão os próximos passos profissionais da artista que acumula no currículo diversos sucessos musicais, entre eles: O amor não deixa; Shine it on Me e Amor, Amor.