BBB 24: Karol Conká reage à comparação com 'vilões' da edição: 'Humano'

Ex-BBB 21, a cantora Karol Conká revelou o que pensa sobre comparações do público à seu respeito com participantes do BBB 24

A cantora Karol Conká, ex-participante do BBB 21, falou a respeito das comparações que o público faz a seu respeito com 'vilões' da edição atual do reality show da Globo. Em sua passagem polêmica no programa que tornou Juliette campeã, a rapper sofreu um grande cancelamento por alguns comportamentos dentro da casa mais vigiada do país.

Em entrevista à revista Quem, a artista quebrou o silêncio e revelou o que pensa sobre a situação com que frequentemente é relacionada por internautas. "Algumas comparações são desnecessárias, porque as pessoas agem como se quem inventou certo tipo de comportamento do ser humano fui eu, mas não", declarou ela.

E continuou: "A verdade é que todo mundo tem um pouquinho de Karol Conká porque todo mundo é muito ser humano e nem todo mundo tem uma câmera em cima olhando cada detalhe que a gente vive". Karol Conká ainda falou sobre a trajetória do cantor Rodriguinho, participante do BBB 24. No início da nova temporada, o brother foi apontado como uma 'versão masculina' da cantora.

"É muito comum o telespectador fazer comparação de artista ou participantes muito marcantes. No meu caso, eu fiz uma participação um pouco polêmica, então eu acho natural que o público comece a comparar atitude de outros participantes. É um pouco engraçado, mas eu consigo levar de boa", concluiu a ex-BBB.

No BBB 24, Rodriguinho cita trajetória de Karol Conká

A participação de Karol Conka no BBB 21, da Globo, segue sendo comentada até os dias de hoje. Em menos de uma semana de BBB 24, o cantor Rodriguinho, que entrou no time Camarote da nova edição, citou a trajetória da artista ao falar sobre cancelamento no programa.

O pagodeiro, então, afirmou que não se importa com o 'cancelamento do público', desde que sua família continue ao seu lado. "Eu, não sendo cancelado pela minha mulher e pelos meus filhos, pode o Brasil inteiro me cancelar. Não estou nem aí. Só quero chegar e minha mulher falar que está tudo bem. Vamos embora", declarou ele.

"Ela [Karol] foi canceladíssima e já gostam dela de novo. Não tem essa conversa. Eu achava que o que ela fez... Se eu tivesse aqui, ia acontecer a mesma coisa que todo mundo, todo mundo ficou quieto enquanto ela brigava com o moleque", declarou Rodriguinho, por fim.