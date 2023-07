Ex-atriz mirim se pronuncia após boatos envolvendo Rafael Cardoso: "Lamento"

Ex-atriz mirim se pronuncia após boatos; ela negou qualquer envolvimento com o ator

A ex-atriz mirim Jesuela Moro emitiu um comunicado oficial nesta terça-feira, 11, após ter seu nome envolvido em boatos envolvendo o ator Rafael Cardoso. O assunto foi muito comentado nas redes sociais nas últimas horas.

Em uma mensagem publicada em seu perfil, ela negou que tenha trocado qualquer mensagem com o galã, que foi seu pai na novela A Vida da Gente. Na época, ela tinha apenas seis anos de idade, o que gerou críticas.

No comunicado, ela negou as acusações. "Devido aos recentes acontecimentos, venho me pronunciar. Sobre a polêmica envolvendo o ator Rafael Cardoso, eu, Jesuela, gostaria de ressaltar que não tenho nenhuma ligação com essa situação. Gostaria também de lamentar todo hate desnecessário que foi jogado em mim”.

As supostas mensagens foram publicadas pela colunista Fábia Oliveira do Metrópoles. "Quanto tempo, né? Você está linda. Era pequena quando nos conhecemos", escreve o gaúcho. A moça, cuja identidade não foi revelada, então, responde: “Tinha 6 anos em ‘A Vida da Gente’”.

Veja o comunicado:

Caso gerou grande repercussão nas redes sociais

O ator João Guilherme posou para fotos em suas redes sociais vestindo um cropped que deixava sua barriga à mostra durante uma viagem a Paris. O ex-BBB Nego Di gravou um vídeo criticando e debochando do jovem, e Rafael Cardoso compartilhou este clipe em suas redes sociais.

Então, quem entrou na polêmica foi o ator Igor Ricki, que saiu em defesa de João. "É de fato uma inversão de valores. Estou contigo, João Guilherme", disse o marido de Aline Wirley.

O meio-irmão de João, o cantor Zé Felipe também veio a público se pronunciar: "A secadora encolheu a roupa do João e ficou beirando o umbigo. Mas o João é bonito com qualquer coisa. Não tem jeito, quem é bonito é bonito e quem é feio é feio, com roupa ou sem roupa".

Por fim, o jovem ator se manifestou em suas redes sociais, enfatizando que homofobia é crime e condenando ataques à comunidade LGBTQIAPN+ como os feitos no vídeo do participante do BBB 21. O jovem ainda condenou a atitude de Rafael de compartilhar o vídeo: "Me causa uma indignação gigante que duas pessoas públicas usem seu alcance pra espalhar ódio e preconceito, quando podiam ser aliados de uma causa tão importante. Quero usar minha influência para propagar o bem e o amor em um mundo já tão cheio de ódio, alimentado por atitudes preconceituosas como esta ;) Fico ainda mais revoltado quando isso vem de um colega de classe, um ator, que naturalmente deveria ter a mente mais aberta por viver da arte. Não dá pra entender”.