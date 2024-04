Ex-atriz da Globo enfrenta perrengue em lua de mel: ‘Carro começou a afundar'

Em passeio romântico no Maranhão, ex-atriz da Globo enfrenta perrengue e se diverte ao contar momento tenso à CARAS Brasil

Casados há 25 anos, a atriz Monique Curi (56) e o marido, o empresário Leonardo Mattos (56), resolveram embarcar em uma nova viagem de lua de mel. No último final de semana, eles decidiram seguir para o Maranhão, na região Nordeste do Brasil, curtir passeios românticos por cenários paradisíacos. Mas nem tudo são flores. A ex-atriz da TV Globo conta a CARAS Brasil um perrengue que enfrentou enquanto desbravava uma duna. “Carro começou a afundar com a gente dentro”, relembra.

A artista – que começou a carreira na TV ainda criança e atuou em várias novelas como Baila comigo (1981), Felicidade (1991), História de Amor (1995), Laços de Família (2000) e Salve Jorge (2012) – passou por locais como Lagoa Bonita, Atins, Lagoa da Prata e Caburé. “O Maranhão é um lugar deslumbrante! Ficamos encantados com a beleza, a coloração, as paisagens, a natureza, a vegetação... É tudo lindo demais!”, diz Monique.

Mas apesar de todo o romantismo da viagem, a atriz relembra o perrengue que o casal passou logo no primeiro dia em solo maranhense. “A gente estava indo para a famosa Atins, e no meio da vegetação que você tem que passar para ir para as dunas, é muito alagado nessa época, que é mais de chuva, tinha um rio, que era difícil de atravessar, mas o motorista achou que daria para passar, e foi uma aventura danada”, começou.

“Na hora a gente entrou em desespero, ficamos bastante preocupados porque o carro começou a afundar com a gente dentro. E teve que um trator ir buscar o carro. No fim, acabou dando tudo certo. A gente agora até já dá risadas, mas foi um caos”, continua Monique.

Passado o susto, ela destaca sobre a importância de momentos saudáveis à dois, numa relação. “Sempre gosto de tirar pelo menos uma vez no ano para viajar só nós dois, sem filhos. Acho que todo casal deveria ter uma oportunidade, não importa o lugar, se mais perto ou longe de sua casa. Mas acho muito importante o casal ter esse momento pra si. Eu e o Léo tiramos cinco dias para namorar, ficarmos juntos, esquecer os problemas, só curtir bem juntinhos num paraíso”, conta.

“No dia a dia, com filho, casa, trabalho, e tantas outras coisas, a gente acaba não se curtindo tanto. A gente tenta? Sim, mas nem sempre dá. E quando tiramos esse tempinho, você fica um para o outro, sabe? Dedicação total. Isso é importante para o relacionamento”, salienta Monique, que na viagem, ela e o marido também aproveitaram para comemorar o aniversário de um amigo do casal, o médico angiologista Eurico Alves Nunes.