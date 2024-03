Mari Saad surpreende ao revelar destinos da lua de mel com Romulo Arantes Neto

Viajando sozinha logo após o casamento, Mari Saad esclarece detalhes do roteiro de lua de mel luxuosa com Romulo Arantes Neto

Na noite da última quarta-feira, 20, Mari Saad surpreendeu ao usar as redes sociais para revelar os destinos de sua lua de mel com Romulo Arantes Neto. Logo após o casamento, a influenciadora digital e empresária viajou sozinha e explicou a situação peculiar. Ela está na Itália a trabalho e planeja partir para a viagem romântica com o marido de lá.

Através dos stories do Instagram, Mari brincou que sumiu das redes sociais porque estava com ressaca desde o casamento. A empresária, que se casou em uma cerimônia na Bahia, ainda relatou que retornou ao Rio de Janeiro com o marido, mas encontrou uma bagunça em casa, já que subiram ao altar em meio a um processo de mudança.

Além disso, Mari já tinha uma viagem marcada para resolver compromissos profissionais na Itália antes de partir para a lua de mel. Então, ela precisou correr para preparar as malas. A empresária ainda explicou que Romulo também precisou viajar para São Paulo, mas planeja encontrá-la na Europa em poucos dias. Lá, iniciarão o roteiro romântico, que está previsto para terminar em Portugal.

"Estou indo para a Itália. Farei uma imersão total de três dias. Rômulo vem depois porque tem um trabalho em São Paulo. A gente teve que se dividir neste período antes da lua de mel. A gente se encontrará na Itália, onde começa a lua de mel, e a viagem acaba em Portugal. Acho que vai ser o máximo”, ela se derreteu pelo amado.

Por fim, Mari revelou detalhes da viagem: “Nesses próximos dias, estou viajando solo para trabalhar”, a influenciadora digital compartilhou com suas seguidoras que está fazendo pesquisas no mercado europeu para sua nova empresa, mas que em breve, vai conseguir celebrar o casamento ao lado do marido curtindo uma temporada no exterior.

Vale lembrar que o ator Romulo Arantes Neto e a empresária e influenciadora digital Mari Saad oficializaram sua união em um casamento intimista, mas luxuoso, realizado em um resort no litoral da Bahia, em Itacaré. Diante da presença de amigos famosos e familiares, eles subiram ao altar para celebrar os votos de amor eterno no último sábado, 16.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARIANA SAAD (@marisaad)

Por que Otávio Müller celebrou o casamento de Romulo Arantes Neto?

O ator Romulo Arantes Neto se casou com Mari Saad na noite do último sábado, 16, em uma cerimônia ao ar livre na Bahia e um detalhe roubou a cena. Entre os celebrantes da união, o casal convidou o ator Otávio Müller, ex-marido de Preta Gil. Porém, os internautas se questionaram sobre o motivo da escolha. Saiba aqui o motivo!