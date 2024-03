Por que Otávio Müller celebrou o casamento de Romulo Arantes Neto? Entenda!

Saiba qual é a relação entre o ator Otávio Müller e o ator Romulo Arantes Neto, que acaba de se casar com Mari Saad

O ator Romulo Arantes Neto se casou com Mari Saad na noite do último sábado, 16, em uma cerimônia ao ar livre na Bahia e um detalhe roubou a cena. Entre os celebrantes da união, o casal convidou o ator Otávio Müller. Porém, os internautas se questionaram sobre o motivo da escolha. Saiba aqui o motivo!

O ator Otávio Müller é padrasto de Romulo Arantes Neto. O veterano ajudou a criar o rapaz, que perdeu o pai quando era jovem. Com isso, os dois construíram uma grande relação de amizade de Romulo convidou o padrasto para dizer algumas palavras em seu casamento.

Vale lembrar que Romulo Arantes Neto é filho do ator Rômulo Arantes, que morreu em 2000, e da arquiteta Adriana Junqueira. Hoje em dia, Adriana é casada com Müller, desde 2005, e os dois tiveram duas filhas, Maria e Clara.

O casamento de Romulo e Mari ainda teve show da cantora Preta Gil e de Francisco Gil, já que ela é ex-mulher de Otávio Müller e ele é filho do ex-casal.

A história de amor de Mariana Saad e Romulo Arantes Neto:

Vale lembrar que o casal assumiu o romance em março de 2022. Em uma entrevista à CARAS Brasil, eles compartilharam que se conheceram através das redes sociais e logo encontraram um tempo em suas rotinas corridas para um primeiro encontro - porém, Romulo acabou dormindo demais após voltar de uma viagem e perdeu o horário do jantar.

Apesar da frustração, Mari não desistiu do ator e decidiu dar uma segunda chance, o que acabou resultando no romance. Atualmente, os dois moram juntos e têm grandes planos para o futuro, incluindo a vontade de ter filhos. "A gente tenta buscar a melhor forma de ser harmonioso e dar certo", contou Romulo em uma conversa sincera com a revista.