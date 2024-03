Monique Curi revela preocupação em cuidar da saúde: 'Histórico de demência na família'

Aos 56 anos, a atriz Monique Curi encara o envelhecimento de forma natural e fala abertamente sobre quadro hereditário na família, em entrevista a CARAS Brasil

A atriz Monique Curi (56), no ar em Sol de Verão (1982), novela de Manoel Carlos (91) que está sendo exibida no Globoplay, revelou a CARAS Brasil que encara o envelhecimento com naturalidade, sem esconder as marcas do tempo; além disso, cuida muito bem da saúde por conta de um quadro hereditário na família. "Histórico de demência", conta.

“Já estou bem perto dos 60 anos, então falo muito nas minhas redes sociais sobre longevidade. Defendo muito essa pauta de não só se preocupar com a estética, mas com o envelhecimento saudável. A minha família tem um histórico de demência muito grande, então tenho estudado muito qual o estilo de vida melhor para que a gente tente lá na frente não desenvolver demência e envelhecer bem, com força, ativa”, diz.

Além da rotina de exercícios, a atriz mudou radicalmente alimentação. “Tirei os alimentos inflamatórios, quase não como gordura, nem lactose, doces embutidos… Treino também todos os dias”, diz. “E acho que o meu autocuidado vem refletindo, inclusive, na minha aparência”, emenda Monique.

A artista comenta também que recebe, diariamente, mensagens de mulheres que não acreditam ter mais chances de recuperar a boa forma e a saúde por conta da idade avançada. “Elas me perguntam o que fazer. O que eu quero mostrar através desse envelhecimento saudável que vivo, é que é possível, sim, para nós mulheres, chegarmos aos 50, 60, 70 anos bem. Desde que a gente se priorize e se cuide. A gente pode se reinventar quantas vezes quisermos e virar essa chave, mas é algo que depende muito mais de nós mesmas do que de qualquer outra pessoa. Gosto de mostrar minha rotina para mostrar para elas que é possível”, fala.

Recentemente, Monique Curi lançou seu primeiro livro, intitulado A Virada de Chave, o dia em que parei de esperar, disponível em todas as livrarias do Brasil. Nele, a atriz aborda temas como amor-próprio, envelhecimento, empoderamento feminino, problemas capazes de nos paralisar, empreendedorismo, relacionamentos e como descobrir seu propósito. Além de comentar, de maneira muito franca, sobre seus momentos de “fundo do poço”, como ela mesma chama as fases de sua vida em que precisou lidar com a bulimia e, mais tarde, com um relacionamento abusivo.

Com dois filmes previstos para estrear ainda este ano, nos cinemas de todo o Brasil, artista tem se dedicado, atualmente, ao seu canal do Youtube chamado Jeito de Ser Por Monique Curi e a carreira de palestrante.

NOVELA SOL DE VERÃO

No sucesso de Manoel Carlos, Monique interpreta Glorinha, uma jovem adolescente que gosta de viver com o pai (Paulo Figueiredo), mas admira a vida da mãe, Geny (Márcia Rodrigues), que vê com relativa frequência. “Aos 12 anos, fiz uma novela no Manoel Carlos, que foi Baila Comigo. E o Maneco, quando me conheceu, se apaixonou. Quando ele escreveu Sol de Verão, ligou para a minha mãe e falou: ‘Olha, o personagem é para a Monique’. Ele já havia perguntado onde eu estudava, do que eu gostava, queria saber tudo sobre a minha vida inteira. E pegou todas as características da minha história e colocou na Glorinha”, relembrou a atriz, que também está no ar no canal Viva, com a reprise de História de Amor, também do autor Manoel Carlos.