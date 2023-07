Ex-affair de Neymar, Fernanda Campos revela motivo de não expor outro jogador casado

Em entrevista à CARAS Brasil, Fernanda Campos diz que decidiu não causar alvoroço após situação com Neymar

O nome da blogueira Fernanda Campos voltou a ser assunto nesta quarta-feira, 18. Semanas após expor a traição de Neymar Jr. à noiva grávida, Bruna Biancardi, a influenciadora digital foi ao Instagram para mostrar que recebeu mensagens de outro jogador de futebol casado, porém, não revelou sua identidade para os seguidores

Em entrevista à CARAS Brasil, a blogueira explicou que, diferente da situação com Neymar , decidiu não mostrar a identidade do atleta "para não causar mais alvoroço". "Mas, postei para que ele ficasse atento", acrescenta ela.

Campos afirma que, com a sua entrada em uma plataforma de conteúdo adulto, havia prometido ter sigilo em todas as conversas, no entanto, percebeu que alguns homens comprometidos começaram a aproveitar a condição. "Alguns casados vram isso como uma maneira de se aproximar. Resolvi mostrar que não é bem assim."

Apesar disso, a influenciadora digital diz que não pretende mais expor outros casos de infidelidade que venham a acontecer. Em seu perfil oficial do Instagram, ela ainda brincou com os seguidores que, após a traição de Neymar, ela passou a ter o costume de pesquisar um pouco mais sobre a vida dos homens com quem irá se relacionar.

Agora, Fernanda está focada em seu trabalho na plataforma de conteúdo adulto Privacy e rebate as críticas que vem recebendo após anunciar o novo trabalho. "Tudo tem dois lados. Assim como criticam isso [trabalhar com plataformas de conteúdo adulto], também criticam advogados, médicos, etc... Sempre vão ter críticas em qualquer área que a gente escolha seguir."

FERNANDA CAMPOS REVELA COMO ACONTECEU TRAIÇÃO COM NEYMAR JR

Em entrevista à CARAS Brasil e ao SportBuzz, Fernanda Campos declarou que em nenhum momento Neymar contou que estava em um relacionamento com Bruna Biancardi. Além disso, no apartamento onde se encontraram tinham parentes dele que também não comentaram nada sobre o assunto. "Não citou relacionamento", disparou ela.

"Foi como se eu fosse uma pessoa normal, nada tivesse acontecendo e não tinha um relacionamento, aparentemente. Foi só um encontro normal", afirmou Fernanda, que já conversava com Neymar desde a Copa do Mundo, quando eles trocavam mensagens pelo direct do Instagram e ele disse que mandaria uma camisa da seleção brasileira para ela.

A influenciadora ainda revelou suas motivações para expor suas conversas com o atleta. "Teve outras pessoas que eu fiquei sabendo que tiveram caso com ele [Neymar], pouco tempo antes de mim, e ficaram bem chateadas. Elas tentaram expor ele e não conseguiram, então decidi dar voz para nós", completou a influenciadora.