Esposa de Eduardo Costa sofre ataques após look provocante: "Cafona"

Esposa de Eduardo Costa sofre ataques após look provocante; ela apareceu com produção com muita transparência e recortes

Esposa do cantor sertanejo Eduardo Costa, a bela Mariana Polastreli foi atacada nas redes sociais ao aparecer em um clique ao lado do marido. É que os dois foram juntinhos para uma das apresentações do sertanejo.

Para a ocasião, ela escolheu um look bem ousado com muita transparência e recortes. A peça deixou em evidência a beleza da modelo, que abriu um sorriso largo na foto. "Hoje é dia de curtir o último show do ano “que eu vou” com meu ídolo", declarou ela ao compartilhar o clique inusitado registrado nos bastidores do show.

Só que seguidores partiram para o ataque com graves acusações contra a bela. "Mulher brega, só roupas horríveis", declarou um. "Nada a ver esses dois, só tá com o Eduardo por causa da fama e do dinheiro", acusou outro. Até o salto usado pela bela irritou. "Eu acho que ficaria mais elegante ela ficar na mesma altura do esposo", pediu outro. "Elimine o salto da sua vida", pediu um seguidor.

Eduardo Costa e Mariana Polastreli se casaram em abril. Os noivos falaram o sim em uma cerimônia com decoração luxuosa e festa animada para os convidados. Nos stories do Instagram, os noivos mostraram detalhes da entrada até o altar e também a decoração da festa.

O bolo de casamento de Eduardo Costa e Mariana

O cantor sertanejo Eduardo Costase casou em uma cerimônia religiosa com a empresáriaMariana Polastreli no final da tarde do dia 8 de abril em uma fazenda. O casamento ao ar livre contou com uma festa com decoração luxuosa e o bolo de casamento chamou a atenção.

Os noivos optaram por um bolo de casamento todo branco e com quatro andares. O doce foi decorado com flores brancas e folhagens, combinando com a mesa dos doces ao redor, que também contava com grandes arranjos de flores.