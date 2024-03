'Esperava um pedido de perdão', diz Cissa Guimarães sobre condenado por morte do filho

Apesar de nunca ter sido procurada pelo responsável da morte de seu filho, Rafael Mascarenhas, Cissa Guimarães afirmou não sentir ódio

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães abriu o coração ao falar sobre a morte do filho, Rafael Mascarenhas, vítima de um atropelamento em 2010. Em entrevista ao programa 'Dando a Real', da TV Brasil, ela revelou que nunca recebeu um pedido de desculpas de Rafael Bussamra, responsável pelo acidente.

Ao recordar a perda precoce do filho caçula e reforçar ter sido a pior dor do mundo, Cissa garantiu que o ocorrido não a fez sentir ódio do acusado. "Vou dizer a verdade e espero que todos acreditem: ódio eu nunca senti e eu computo muito isso a energia de luz do Rafael. Essa família nunca me procurou, a mãe desse rapaz nunca me procurou, o pai estava presente no julgamento e não teve coragem de me olhar…", iniciou.

E completou: "Eu esperava no mínimo um pedido de perdão, mas eu procuro exercer sempre o perdão, porque criei uma realidade para mim em que não perdi, só ganhei o meu filho. Ganhei 18 anos do meu filho aqui nesse plano, desse amor que eu só posso agradecer, porque se ele não tivesse vindo ao mundo eu não saberia como era".

Na sequência, Cissa Guimarães disse acreditar que o responsável pelo ocorrido não havia saído de casa com o intuito de causar o acidente, mas que, apesar disso, deve ser responsabilizado pela morte de Rafael Mascarenhas, com 18 anos na época. "Não se pode esquecer, repetir isso e sair impune. Depois de uma luta de 13 anos eles estão presos", declarou ela.

"Essa coisa do acidente é difícil porque tem uma coisa que é verdade, eu acredito de fato nisso, eu não acho que esse rapaz tenha saído de casa com o intuito de atropelar o meu filho, acho que ele foi completamente irresponsável e ele tem que pagar por isso, porque o túnel estava fechado para manutenção e ele fez um 'pega' num lugar que não deveria fazer", concluiu Cissa Guimarães.

Ainda na mesma entrevista, a atriz também contou como tem seguido a vida desde a partida do caçula, reforçando ser uma perda incomparável. "Nunca vou ser 100% feliz. Não dá. Vou à luta para ser 70%, 80% feliz. 100% não dá. Tenho dias que vem uma saudade imensa e uma dor. Eu dei a vida a uma pessoa e ele me transformou na pessoa que sou hoje", disse Cissa, bastante emocionada.

Relembre o caso

Filho caçula de Cissa Guimarães, Rafael Mascarenhas morreu após ser atropelado no Túnel Acústico, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Na madrugada de 20 de julho de 2010, o jovem, de apenas 18 anos, andava de skate no local, que estava fechado para manutenção, quando foi atingido por um carro em alta velocidade.

De acordo com testemunhas, dois veículos estavam apostando "racha" no túnel. Rafael Bussamra, que dirigia o veículo, deixou o local do acidente sem prestar socorro. Além disso, Roberto Bussamra, pai do responsável, foi acusado de subornar policiais para ajudar o filho.

Desde o trágico acidente, Cissa Guimarães luta por justiça. Rafael e Roberto Bussamra foram presos em setembro de 2023, 13 anos após o ocorrido. Rafael, condenado por homicídio culposo, cumprirá sentença de sete anos em regime fechado, e mais cinco anos e nove meses em semiaberto.

Roberto, pai de Rafael Bussamra, foi sentenciado a oito anos em regime fechado e nove meses em semiaberto.