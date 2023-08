Cissa Guimarães comemora ordem de prisão dos condenados pela morte do filho: "Merecem pagar"

Cissa Guimarães comemora ordem de prisão; crime aconteceu há 13 anos, mas teve reviravolta nesta segunda

A atriz Cissa Guimarães publicou um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 28, e comoveu os fãs. É que a apresentadora comemorou a pedido de prisão de Rafael de Souza Bussamra e Roberto Bussamra, pai e filho, condenados pela morte de Rafael Mascarenhas, filho da apresentadora.

"13 anos! Treze anos! E depois de um fim de semana de muita dor, vem um acalento e a esperança de justiça finalmente. Desliza pra foto dos dois que andam foragidos e devem pagar pelos crimes cometidos. Viva Rafael", disse ela que compartilhou a notícia do pedido de prisão.

Filho da apresentadora, Rafael Mascarenhas era skatista e atropelado em 2010, no Túnel Acústico, na Gávea, na zona Sul do Rio. O local estava interditado e nenhum carro poderia passar por ali naquele momento. Até hoje ela luta por Justiça.

Rafael de Souza Bussamra, que dirigia o carro, cumprirá sentença de sete anos de prisão em regime fechado e mais cinco anos e nove meses, em semiaberto. Já para Roberto Bussamra, serão oito anos em regime fechado e nove meses em semiaberto.

Veja abaixo:

MORTE COMPLETOU 13 ANOS EM JULHO

Há um mês, Cissa Guimarães comoveu seus seguidores ao relembrar os 13 anos da morte do seu filho caçula, Rafael Mascarenhas. "Quando me sinto sozinha me lembro que nunca estarei sozinha! Que ideia maluca! Eu tenho você, meu Anjo, que está comigo eternamente! Sinto teus sinais e meu coração quase explode de Amor e gratidão! Obrigada por me mandá-los, sei que não deve ser fácil manter contato, mas você sempre dá um jeito e eu digo: Oi Rafa, que saudades tuas, obrigada por me fazer te sentir tão perto!", declarou ela.

Cissa Guimarães fala sobre a demissão da Globo

Cissa Guimarães foi demitida da Globo há pouco tempo. Recentemente, em entrevista ao site F5, da Folha de S. Paulo, ela contou o que ouviu da emissora ao ter o seu contrato encerrado quando estava no ar no programa É De Casa. “Alegaram questões financeiras, mas não poderia ser porque a Patricia Poeta ganhava três vezes mais do que eu e ficou. Continua lá. O André Marques também ganhava mais, continuou, mas depois saiu. Enfim. Fiquei triste, mas acredito muito que temos ciclos que são fechados para outros se abrirem”, afirmou ela.