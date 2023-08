Relembre a morte do filho de Cissa Guimarães; Rafael sofreu acidente aos 18 anos

Cissa Guimarães celebrou ordem de prisão do autor do crime nesta segunda-feira, 28

Nesta segunda-feira, 28, a apresentadora Cissa Guimarães (66) relembrou a morte do filho, Rafael Mascarenhas, após a ordem de prisão de Rafael de Souza Bussamra e Roberto Bussamra, pai e filho, condenados pela morte do jovem.

A morte aconteceu há 13 anos, quando o filho de Cissa Guimarães tinha 18 anos . Ele andava de skate no no Túnel Acústico, que estava interditado, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, quando foi atropelado por um carro que passava pelo local.

Rafael de Souza Bussamra, que dirigia o carro, cumprirá sentença de sete anos de prisão em regime fechado e mais cinco anos e nove meses, em semiaberto. Já para Roberto Bussamra, serão oito anos em regime fechado e nove meses em semiaberto.

A morte completou 13 anos em julho, e Cissa Guimarães fez uma homenagem em seu perfil do Instagram. "20 de Julho. Data inesquecível. Infinitamente dolorosa, mas ao mesmo tempo uma data de Luz! Hoje nosso Anjo Rafael faz 13 anos! Entrando na adolescência virando Anjo cada vez maior, parrudo, grande, tomando conta de todos nós cada vez mais."

"Sinto imensa, infinita falta física tua filho, mas também sinto tua imensa e infinita presença e proteção espiritual. Quando me sinto sozinha me lembro que nunca estarei sozinha! Que ideia maluca! Eu tenho você, meu Anjo, que está comigo eternamente!", continuou.

"Sinto teus sinais e meu coração quase explode de amor e gratidão! Obrigada por me mandá-los, sei que não deve ser fácil manter contato, mas você sempre dá um jeito e eu digo: 'Oi, Rafa, que saudades tuas, obrigada por me fazer te sentir tão perto!", completou Cissa.

CONFIRA A HOMENAGEM DE CISSA GUIMARÃES AO FILHO, RAFAEL MASCARENHAS: