Cissa Guimarães se emociona ao falar sobre morte do filho: 'Nunca vou superar'

Após 13 anos da morte do filho caçula, a atriz Cissa Guimarães abriu o coração e contou que nunca conseguirá ser 100% feliz

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães abriu o coração e falou sobre o momento mais delicado que enfrentou em sua vida: a morte do filho caçula, Rafael Mascarenhas. O jovem, na época com 18 anos, foi atropelado em 2010 no Túnel Acústico, no Rio de Janeiro.

Em entrevista à TV Brasil, a artista recordou os bons momentos em que viveu ao lado de Rafael. "Eu criei uma realidade para mim. Eu não perdi o meu filho. Eu só ganhei. O tempo todo. Não perdi nada. Só ganhei 18 anos do meu filho aqui nesse plano", iniciou ela.

"Desse sagrado amor que eu só posso agradecer, que se ele não tivesse vindo ao mundo eu não saberia como era. Eu sou uma pessoa muito abençoada. E ele era o Rafael Mascarenhas, um anjo de luz. E que eu fui o ventre que trouxe a ele. Só posso agradecer", completou Cissa Guimarães.

Ao longo do bate-papo, a apresentadora do programa Sem Censura, da TV Brasil, contou como segue a vida desde a partida precoce do caçula, reforçando ser uma perda incomparável. "É a pior dor do mundo. Não gosto da palavra superação, nunca vou superar", declarou.

E completou: "Nunca vou ser 100% feliz. Não dá. Vou à luta para ser 70%, 80% feliz. 100% não dá. Tenho dias que vem uma saudade imensa e uma dor. Eu dei a vida a uma pessoa e ele me transformou na pessoa que sou hoje", concluiu Cissa Guimarães, bastante emocionada.

Cissa Guimarães comemora ordem de prisão dos condenados pela morte do filho

Em agosto do ano passado, quando o crime completou 13 anos, Cissa Guimarães publicou um desabafo nas redes sociais a respeito do processo envolvendo o atropelamento do filho, Rafael Mascarenhas.

Através de seu Instagram oficial, a apresentadora comemorou o pedido de prisão de Rafael de Souza Bussamra e Roberto Bussamra, pai e filho, condenados pela morte de seu caçula. "13 anos! Treze anos! E depois de um fim de semana de muita dor, vem um acalento e a esperança de justiça finalmente", iniciou ela.

"Desliza pra foto dos dois que andam foragidos e devem pagar pelos crimes cometidos. Viva Rafael", completou Cissa, compartilhando a notícia do pedido de prisão.