Erika Januza exibe foto rara com seu noivo

Erika Januza surpreendeu os fãs ao publicar uma foto com o noivo, José Junior. O casal, é claro, recebeu elogios na web

Erika Januza encantou os seguidores ao compartilhar uma foto ao lado do noivo, o que raramente faz no Instagram. No clique escolhido, atriz aparece posando com José Junior e se declara para o fundador do AfroReggae. O romance começou nos bastidores da série "Arcanjo Renegado".

"Os ensinamentos nos cercam o tempo todo. É bom saber que você está conectado a mim e que posso contar com você", disse. Apaixonado, José também homenageou Erika. "Tem momentos na nossa vida que somente Deus pode explicar. A nossa história passa por um processo espiritual muito profunda", falou em seu perfil.

Nos comentários, o casal recebeu elogios dos internautas. "Tem amor que é de corpo, alma e para a eternidade", disparou uma. "Lindos demais. Muito amor", destacou outra. "Muita luz para vocês", desejou uma terceira. "Casalzão. Que Deus abençoe. Vocês combinam demais", acrescentou um. "Tá com outra vibe! Viva o amor que transforma", vibrou uma. "Tô amando esse casal. Muita beleza junto", observou outro. "Felicidades sempre. Já era fã de vocês, agora então... morro de amores por esse casal", completou uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Junior (@jjafroreggae)

Erika estava solteira desde janeiro, quando chegou ao fim o relacionamento com o artista plástico Juan Nakamura, com quem ficou por quase três anos.

Detalhes sobre o noivado de Erika Januza com José Júnior

No início do mês, Erika Januza reuniu a família e amigos em Niterói, na praia de Camboinhas, para oficializar o noivado com José Júnior. Para a festa, a atriz apostou em um vestido longo branco. Não teve véu, mas já serviu como uma boa inspiração para o altar.

Os convidados usaram as redes sociais para desejarem bons votos e expressarem o amor pela dupla. Depois da cerimônia, teve pista de dança, comida liberada e bons drinks, é claro.