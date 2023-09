Erika Januza anuncia seu noivado com José Junior durante cerimônia

Ela vai casar! Erika Januza e José Junior ficam noivos durante festa no feriadão

A atriz Erika Januza vai se casar! Ela e José Junior, criador do Afroreggae, ficaram noivos no dia 7 de setembro de 2023. Os dois reuniram os amigos e familiares em uma festa com direito a cerimônia de noivado ao ar livre.

Nesta sexta-feira, 8, ela compartilhou imagens da festa nos stories do Instagram para mostrar para seus fãs como foi sua festa de noivado. Nas fotos, ela surgiu deslumbrante com um vestido branco soltinho.

A celebração aconteceu em Niterói e contou com declarações de líderes de diferentes religiões, incluindo Mahaprabhu-kripa Dasa - Sacerdote Hare Krishna, o Padre João Cláudio Loureiro do Nascimento, da Igreja Nossa Senhora de Fátima Reitoria (Niterói), o Babalawô Ivanir dos Santos e o Pastor Kleber Lucas.

Vale lembrar que Erika e José assumiram o namoro em julho deste ano. Eles se conheceram em 2018, quando estavam envolvidos com as gravações da série Arcanjo Renegado, do Globoplay. O romance só engatou depois que ela terminou seu antigo namoro com Juan Nakamura, que é filho de Carol Nakamura.

Assumindo o novo relacionamento

Januza confirmou seu relacionamento com José Junior recentemente. Em entrevista à Vogue, a atriz falou sobre o envolvimento dos dois. "Junior e eu somos amigos desde 2018, quando fiz o teste para o seriado. Desde então, existia uma relação de respeito mútuo e admiração. Mas posso afirmar que é uma história muito profunda, linda e surpreendente", contou.

"Antes dele, nunca havia me relacionado com um amigo. Porém, acredito que lá no subconsciente a gente estava criando algo. Estávamos vivendo um momento de paz. Íamos aos lugares e ninguém falava nada, não havia suspeita de que houvesse algo entre nós. Estávamos gostando. O que sentimos é muito verdadeiro, forte, intenso. Não digo que estou apaixonada. Estou amando mesmo, e sinto que é algo recíproco. É maravilhoso ouvir o Junior falando sobre o que temos. Fico até emocionada", completou.