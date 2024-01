Equipe de Neymar se pronuncia após húngara afirmar ter uma filha do atleta

Gabriella Gaspar pede na Justiça teste de DNA e pensão equivalente a 30 mil euros mensais (cerca de R$ 160 mil), para comprovar paternidade de Neymar

A húngara Gabriella Gaspar, que trabalha como estoquista em Budapeste, entrou com uma ação na Justiça contra Neymar (31), alegando ter uma filha de 10 anos com o jogador de futebol. Ela pede que o atleta realize um teste de DNA para confirmar a paternidade e uma pensão equivalente a 30 mil euros mensais (cerca de R$ 160 mil), de acordo com o advogado Angelo Carbone.

Gabriella, que foi assistir a um jogo da Seleção Brasileira na Bolívia na ocasião, teria conhecido o craque durante sua passagem pelo país e engravidado do atleta. Ela afirma ter feito várias tentativas de contato, inclusive com a família do craque, além de ter enviado uma carta ao Instituto Neymar Jr e mensagens no Instagram do próprio jogador .

A mulher alega não ter condições econômicas para criar a pequena Jazmin Zoé e requer que Neymar arque com custos que teve durante dez anos, incluindo a alimentação da menina e exames feitos durante a gravidez. O valor da causa requerido pelo advogado chega a R$ 2 milhões.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa de Neymar, que preferiu não comentar o caso.

