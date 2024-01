Filha de Neymar Jr, Mavie aparece de brinco pela primeira vez

Por meio de suas redes sociais, Bruna Biancardi compartilhou que furou as orelhas da filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr

Nesta segunda-feira, 29, Bruna Biancardi usou seu perfil oficial no Instagram para compartilhar que decidiu furar as orelhas da filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr. A influenciadora e empresária aproveitou para compartilhar fotos dos novos brincos da filha.

"As meninas vieram aqui em casa fazer o furinho da Mavie, e ficou a coisa mais linda, vou mostrar para vocês. Fiquei com medo de doer? Fiquei com medo de doer. E não aconteceu nada, ela nem percebeu que estava furando as orelhinhas. Também fiz os meus", iniciou Bruna, que também mostrou alguns piercings que fez na orelha.

"Foi perfeito, agora vamos ao que interessa. Sei que vocês querem ver uma neném de furinho", continuou, mostrando logo em seguida uma foto de Mavie, sorrindo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi se declara para mãe de Neymar Jr

No dia 20 de janeiro deste ano, a influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu ao compartilhar uma homenagem nas suas redes sociais dedicada ao aniversário de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr. Em um gesto público, a modelo colocou um ponto final nos anos de especulações sobre uma possível rixa com sua ex-sogra.

Por meio dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Bruna compartilhou um registro em que a mãe de seu ex-namorado aparece brincando com sua filha, a pequena Mavie, que tem apenas três meses. A bebê é fruto do antigo relacionamento com o craque da Seleção Brasileira e do clube saudita Al-Hilal, e por isso, é neta de Nadine.

Na legenda, a influenciadora mandou um recado especial para celebrar o aniversário de sua ex-sogra de forma discreta, mas também significativa: “Parabéns novamente Vovó. Que Deus abençoe sua vida e você tenha um novo ciclo repleto de felicidade e conquistas!”, Bruna escreveu para homenagear a mãe de seu ex-namorado.

A influenciadora digital, que colocou um ponto final no namoro com o jogador em novembro do ano passado, enfrentou rumores envolvendo sua sogra por anos. Para quem não acompanhou detalhes da vida do craque, circulavam boatos de que Nadine e Bruna não teriam um relacionamento harmonioso durante o namoro. Confira a matéria completa!