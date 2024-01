Neymar Jr perde a paciência e rebate comentários sobre aparência: ‘Gordo não’

Neymar Jr assume que está 'acima do peso', mas levanta a camisa para mostrar como está seu abdômen após receber onda de críticas por sua aparência

Nesta terça-feira, 30, o jogador de futebol Neymar Jr decidiu se manifestar sobre os comentários envolvendo seu físico. É que o craque da Seleção Brasileira foi alvo de críticas após aparecer diferente em público no último final de semana. Revoltado com a polêmica, o atleta usou as redes sociais para assumir que está acima do peso, mas perdeu a linha ao ser chamado de ‘gordo’.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Neymar apareceu em um vídeo todo suado após um treino. O craque, que compartilha detalhes de sua intensa recuperação física após sofrer uma lesão em outubro do ano passado e está sem jogar desde então, aproveitou a oportunidade para comentar sobre a polêmica.

“Treininho de hoje finalizado,” o jogador iniciou o vídeo na academia em sua mansão e na sequência, começou a rebater os recentes comentários: “Acima do peso beleza, mas gordo? Acho que não. Chupa haters”, disse enquanto dava risada. No final do registro, o atleta fez questão de levantar sua camisa para exibir sua barriga.

Neymar Jr perde a paciência com comentários sobre físico e exibe barriga - Reprodução/Instagram

Na legenda, Neymar ainda debochou das críticas: “Atura ou surta”, disse o jogador, que deve retornar aos campos no fim de abril ou início de maio, caso o tratamento siga como o recomendado. Enquanto não volta às atividades, o jogador está aproveitando uma temporada no Brasil ao lado de seus parças e também da filha recém-nascida.

Em outubro do ano passado, o jogador retornou ao país às pressas para conhecer sua primeira filha menina, a pequena Mavie, que é fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi. Além da bebê, que está com três meses, ele também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, do namoro com a empresária Carol Dantas.

Vale mencionar também que Neymar e Bruna terminaram em novembro do ano passado. Desde então, os papais de Mavie fazem raras aparições ao lado da herdeira, já que a influenciadora destacou que o vínculo entre eles se dá pela menina: “Somos pais da Mavie e essa é a razão do nosso vínculo", a influenciadora declarou ao anunciar o fim do namoro.

Filha de Neymar Jr aparece de brinco pela primeira vez:

Na última segunda-feira, 29, Bruna Biancardi usou seu perfil oficial nas redes sociais para compartilhar que decidiu furar as orelhas da filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr. A influenciadora e empresária aproveitou para compartilhar fotos dos novos brincos da filha, que ficou fofíssima com a mudança no visual.

"As meninas vieram aqui em casa fazer o furinho da Mavie, e ficou a coisa mais linda, vou mostrar para vocês. Fiquei com medo de doer? Fiquei com medo de doer. E não aconteceu nada, ela nem percebeu que estava furando as orelhinhas. Também fiz os meus", iniciou Bruna, que também mostrou alguns piercings que fez na orelha.