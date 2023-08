Em homenagem para Leonardo, Jéssica Beatriz faz revelação sobre irmãos: ''Nosso grupo''

Filha do cantor Leonardo, Jéssica Beatriz, faz revelação sobre o grupo dela com os cinco irmãos

A filha do cantor Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, fez uma homenagem para o sertanejo neste domingo, 13, de Dia dos Pais. Em sua rede social, a influenciadora digital compartilhou uma foto recebendo um beijo do artista e falou sobre ser uma dos seis herdeiros que ele tem.

Com cinco irmãos, Jéssica Beatriz revelou que eles até têm um grupo com um nome especial para homenagear o esposo de Poliana Rocha.

"Hoje é um dia muito especial, que me faz pensar que Deus olhou para mim e mais 5 pessoas e decidiu nos abençoar colocando VOCÊ como nosso PAI. “Filhos do pai Eterno” é como chamamos nosso grupo de irmãos (para quem não sabe o nome do meu pai é Emival Eterno, por isso o nome do grupo). E sabe, eu fico tão orgulhosa de ser sua filha e carregar o mesmo sangue que você", comentou ela.

"Pai, você nos ensinou princípios da melhor maneira que se pode ensinar: dando exemplo. Toda vez que eu te vejo sendo a pessoa incrível que você é, dando exemplo não só para nós, mas para o Brasil inteiro, eu fico TÃO orgulhosa que você nem sonha! Pai, os princípios que a vovó e o vovô te ensinaram te fez um homem íntegro, sábio e humilde. Além de tudo isso, tem um coração enorme que eu nem sei explicar! E pela graça de Deus é como é, apesar de tudo que já viveu e vive. Sou grata a Deus por te ter como pai na minha vida, nunca se esqueça disso! EU TE AMO, feliz dia dos pais", declarou-se.

É bom lembrar que nas últimas semanas, o cantor Leonardo fez aniversário e recebeu uma grande surpresa em sua fazenda ao ter os seis filhos reunidos para o momento.

Jéssica Beatriz é a terceira dos herdeiros. Pedro Leonardo é o primogênito, Monyque Isabella é a segunda. Após Jéssica veio Zé Felipe, do casamento com Poliana Rocha. Durante uma separação com a atual, ele teve Matheus Vargas e o caçula João Guilherme.

Leonardo comemora 60 anos em almoço luxuoso ao lado dos seis filhos

O cantor sertanejo Leonardo comemoro no dia 25 seu aniversário de 60 anos. Ele comemora a data ao lado da família e da esposa, a empresária Poliana Rocha. Foi ela quem preparou tudo com carinho e luxo para celebrar o marco na vida do artista.

Nas redes sociais, ela mostrou a família embarcando para Goiânia, capital de Goiás. É lá, na fazenda do sertanejo, que acontece a festa. Em fotos e vídeos, vários familiares aparecerem reunidos - entre eles os filhos Zé Felipe, Pedro Leonardo, Jessica Beatriz, Monyque Costa, Matheus Vargas e João Guilherme.

"Tá tudo tão lindo. Todo mundo aqui, olha, o buffet, a decoração. Agora vão servir o almoço. Os filhos estão aqui e quero muito agradecer, tá tudo impecável", comemorou a esposa do cantor ao mostrar os detalhes da festa.

Poliana Rocha ainda mandou montar brinquedos infláveis para as crianças e uma exposição de quadros com momentos da família. "Tá tudo maravilhoso, olha os quadros que colocamos aqui, tudo perfeito. Com a mãe do Leo, organizaram com muito carinho", declarou. Veja como foi aqui.