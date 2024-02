Eliezer rebate críticas sobre exagero na festa de um ano da Lua Di Felice

'Quero sempre fazer mais por ela’, Eliezer compartilhou um vídeo mostrando os bastidores do evento e alguns internautas falaram sobre ser exagerado

Eliezer usou o Instagram nesta terça-feira, 20, para rebater as críticas que vem recebendo por conta da festa de um ano da filha, Lua di Felice, fruto de seu relacionamento com Viih Tube. Ele e a amada compartilharam o vídeo em suas redes sociais mostrando os bastidores dos preparativos para o evento e a estrutura da festa acabou chocando alguns internautas.

Nos comentários da publicação original alguns seguidores do casal questionam os gastos para a festa: “A bebê merece uma festa, mas três são muito extravagantes. Tanta futilidade”, escreveu uma, “Festa de 1 ano está assim imagina a de 15 hein”, perguntou outra, “Gente e doar um pouco pra quem não tem nada?”, comentou uma terceira.

Então, o ex-BBB foi aos seus stories justificar as escolhas e rebater as críticas: “A gente sabe que é exagerado, desde o primeiro mesversário da Lua. Vocês não se acostumaram com isso? É a nossa filha, a gente não tem que medir esforços para os nossos filhos. Tudo o que eu puder fazer pra minha filha, ainda vai ser pouco. Eu quero sempre fazer mais por ela”, disse.

Ele ainda continuou: "Muita gente ainda perguntou por que não doamos metade desse dinheiro pra quem está precisando. Só queria saber de verdade, se a pessoa que sugeriu isso já fez algum tipo de caridade na vida. Porque pra cobrar isso do próximo, você tem que fazer. Mas nós sabemos que é tudo hipocrisia". O ex-BBB finalizou dizendo que quando faz doações, não posta nas redes sociais.

No vídeo o casal revelou que o evento acontecerá em um resort e terá a duração de três dias, todos com um tema diferente. Além disso, há uma equipe com mais de 150 pessoas trabalhando nos bastidores para que tudo ocorra perfeitamente.

"A gente veio fazer uma visita técnica para conhecer o espaço do aniversário da Lua", contou Eli. Em seguida, eles revelaram que o resort terá áreas exclusivas para seus convidados, além de quartos para que eles fiquem hospedados e aproveitem ao máximo, sem se preocupar em ir para casa. Eles também terão assessoria, segurança e vans para deixar todos mais confortáveis.

Para o entretenimento da festa, Viih e Eliezer garantiram que irá ter muitas coisas legais para todos. A festa terá shows para crianças e adultos em um palco enorme, além de vários brinquedos, como carrossel e trenzinho, barraquinhas de comida, loja de lembrancinhas, espaço para fazer ursos de pelúcia e muito mais!