Eliana surge com os filhos durante férias e se derrete: ''Minha vida em uma foto''

Apresentadora Eliana se declara ao compartilhar lindo clique ao lado dos dois filhos, Arthur e Manuela

A apresentadora Eliana (50) encantou os seus seguidores ao compartilhar um lindo registro ao lado de seus dois filhos!

Curtindo férias na companhia da família, na madrugada desta terça-feira, 10, a artista se derreteu ao publicar um clique coladinha com os herdeiros, Arthur, de 11 anos de idade, fruto do relacionamento dela com o produtor João Marcelo Bôscoli, filho de Elis Regina (1945 - 1982), e Manuela, de 5, do atual casamento com o diretor de TV Adriano Ricco, com quem está desde 2014.

Ao legendar a publicação, Eliana declarou: "Minha vida em uma foto."

Recentemente, a famosa falou sobre os desafios da maternidade e as dificuldades que mães enfrentam enquanto amamentam seus filhos. "Os comentários hostis que muitas mulheres sofrem durante a amamentação são inadmissíveis. Como se já não bastassem todos os desafios da maternidade, o corpo feminino e o momento mais puro e humano da amamentação nem sempre são vistos com bons olhos…", disse ela.

"Ser mãe, também é proteger o seu filho e a si mesma de todos os males que escutamos, vemos e sentimos. Estamos nessa juntas! Me conta aqui nos comentários se já ouviu alguma delas ou outras que te fizeram repensar a natureza do nosso papel", finalizou.

Confira a foto de Eliana com os filhos:

Eliana fala sobre relação com o marido, Adriano Ricco

A apresentadora Eliana falou sobre seu casamento com o diretor de TV Adriano Ricco, com quem tem união há sete anos. Discreto, o marido não costuma aparecer muito na mídia e deixa para a loira os holofotes. Contrariando a discrição do marido, os dois publicaram uma foto juntos e os internautas afirmaram que ele se parece com JonBon Jovi, da banda Bon Jovi. Ao 'O Globo' ela disse crer que o companheiro gostou dos comentários.

"A gente se divertiu muito com essa comparação. Acho que ele gostou (risos). O meu grande crush da adolescência era o Jon Bom Jovi. Então, acabei sendo coerente e casei com alguém parecido", brincou. Ainda segundo a apresentadora, a pandemia de coronavírus aproximou sua família. "Os nossos laços se fortaleceram demais. A gente se uniu nesse momento tão difícil. Eu, mesmo sem ter sofrido nenhuma perda próxima, chorei e sofri muito pela dor dos outros. Eu me envolvi em ações para ajudar pessoas que ficaram completamente sem condições, como as mães das favelas. Foi um momento importante para mim, como mulher e como cidadã", descreveu.

