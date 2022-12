Eliana expõe desafios da maternidade e fala de críticas: "Escutamos, vemos e sentimos"

Mãe de dois, a apresentadora Eliana recebeu apoio de outras mães que passaram pelas mesmas situações

A apresentadora Eliana (50), mãe de duas crianças - Arthur (11) e Manuela (05) - publicou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira, 14, onde fala sobre as dificuldades que mães enfrentam enquanto amamentam seus filhos.

No registro, ela cita comentários preconceituosos que lactantes ouvem, como "não vai esconder os seios? Que coisa feia!", "você não deveria amamentar seu filho em público" ou "dá o peito para ele parar de chorar de uma vez".

"Se você é mãe e já passou por isso, fiz esse conteúdo pensando em você. Os comentários hostis que muitas mulheres sofrem durante a amamentação são inadmissíveis. Como se já não bastassem todos os desafios da maternidade, o corpo feminino e o momento mais puro e humano da amamentação nem sempre são vistos com bons olhos…", legendou Eliana.

"Ser mãe, também é proteger o seu filho e a si mesma de todos os males que escutamos, vemos e sentimos. Estamos nessa juntas! Me conta aqui nos comentários se já ouviu alguma delas ou outras que te fizeram repensar a natureza do nosso papel", ela finalizou.

Nos comentários, os fãs da apresentadora logo reagiram. "Empatia pelas mamães", apoiou uma seguidora. "E infelizmente esses comentários sempre vem de mulheres", frisou outra. "Que ridículo, várias mulheres dizendo que acha falta de respeito amamentar em público. O engraçado que são mulheres que andam quase nuas. Fica aqui minha indignação!", criticou uma terceira.

"Fui amamentar meu filho no ônibus, depois de muito ouvir de uma senhora: 'amamenta ele, este choro é de fome, coitadinho' e um homem que estava sentado ao meu lado mudou até de posição pra ver melhor. Mas pra surpresa dele eu levei a mamadeira. Me senti invadida! Meu menino tem 10 anos, mas nunca esqueci isso!", relatou outra internauta.

