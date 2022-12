Discreta com seu casamento, Eliana fala sobre relação com o marido: "laços se fortaleceram"

Apresentadora Eliana contou sobre a discrição do marido e relacionamento ao longo dos anos de casamento

A apresentadora Eliana falou sobre seu casamento com o diretor de TV Adriano Ricco, com quem tem união há sete anos. Discreto, o marido não costuma aparecer muito na mídia e deixa para a loira os holofotes.

Contrariando a discrição do marido, os dois publicaram uma foto juntos e os internautas afirmaram que ele se parece com JonBon Jovi, da banda Bon Jovi. Ao 'O Globo' ela disse crer que o companheiro gostou dos comentários.

"A gente se divertiu muito com essa comparação. Acho que ele gostou (risos). O meu grande crush da adolescência era o Jon Bom Jovi. Então, acabei sendo coerente e casei com alguém parecido", brincou.

Ainda segundo a apresentadora, a pandemia de coronavírus aproximou sua família. "Os nossos laços se fortaleceram demais. A gente se uniu nesse momento tão difícil. Eu, mesmo sem ter sofrido nenhuma perda próxima, chorei e sofri muito pela dor dos outros. Eu me envolvi em ações para ajudar pessoas que ficaram completamente sem condições, como as mães das favelas. Foi um momento importante para mim, como mulher e como cidadã", descreveu.

Eliana completou 50 anos

A apresentadora completou as cinco décadas recentemente e contou como se sentiu com o novo marco. "Eu achei que fosse sentir o impacto de fazer 50 anos, mas, quando chegou, foi só alegria. Abracei com tanta generosidade essa mulher madura, com muita vontade de viver e realizar coisas. A única coisa que eu peço é saúde. Quero ver os meus filhos (Arthur, de 11 anos, e Manuela, de 5) crescerem e se tornarem adultos. Estou na minha melhor fase profissional. Muito mais segura para encarar todos os desafios que possam existir", disse ao O Globo.