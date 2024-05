Eliana relembra primeira viagem internacional: 'Conheci através dos olhos de outros'

Em entrevista à CARAS Brasil, Eliana abre o jogo sobre primeira viagem internacional; ela conheceu a Disney aos 19 anos, ao lado do seu programa de TV

Eliana viveu sua primeira viagem internacional aos 19 anos, quando conheceu a Disney, nos Estados Unidos, ao lado do seu programa de TV na época. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora relembra o momento marcante na carreira e abre o jogo sobre passado antes da televisão: "Conheci através dos olhos de outros".

"Venho de uma família muito simples. Meu pai foi zelador e minha mãe foi babá e arrumadeira, ela fazia tudo que dava para ajudar nas economias em casa. Minha avó e minha mãe sempre foram mulheres empoderadas. Também são muito louváveis aquelas que ficam em casa e ajudam na economia, porque, se não fosse por elas, os homens não saíam para trabalhar", declara Eliana .

"Conheci muito sobre os países no mundo através dos olhos de outras crianças que moravam no prédio, era um prédio rico de um bairro rico. As crianças iam para a Disney e para a Europa e mostravam vídeos e fotos. Fui me inspirando naqueles momentos para, um dia, estar lá. Ou você se inspira, ou você inveja. Fui para o caminho da inspiração", recorda a apresentadora.

Eliana explica que não hesitou em levar seus telespectadores para sua primeira viagem internacional e que o resultado impactou sua maneira de trabalhar."Quando me tornei comunicadora, na primeira oportunidade que tive, levei meu público para a Disney. Não tinha essa coisa da internet, era tudo mais difícil. Quando levei o programa para lá, foi minha primeira viagem internacional, aos 19 anos".

"Percebi que aquela viagem tinha um papel importante para crianças que não podiam sair do Brasil. Comecei a trazer isso para o DNA do programa. Viajei o mundo e o Brasil levando o público junto comigo", completa ela. Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Eliana recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: