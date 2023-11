Ele cresceu! Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício desponta como modelo

Herdeiro de Giovanna Antonelli e Murilo Benício compartilha sua jornada como modelo nas redes sociais; veja como ele está hoje em dia!

Pietro Antonelli, filho dos atores Giovanna Antonelli e Murilo Benício, acaba de dar seus primeiros passos no mundo artístico! Com apenas 18 anos, ele trabalha não apenas como produtor musical e trapper, mas também como modelo. Através das redes sociais, o rapaz chama atenção e faz sucesso ao dividir detalhes de sua carreira.

Em seu perfil oficial no Instagram, Pietro contou que começou a fazer alguns ensaios profissionais para incluir em seu portfólio após assinar com uma agência para simbolizar a nova fase em sua carreira. Fotografado pelas lentes de Marcio Farias, o jovem fez sucesso nos registros e acumulou muitos elogios entre os comentários da publicação.

Pietro, que assina nas redes sociais como ‘Nelli’, já dividiu alguns registros profissionais que receberam elogios de sua família em seu perfil: “Amo”, Giovanna exaltou a nova empreitada do herdeiro. “Meu netão é muito craque! Muito sucesso para você, Pizão!”, disse o avô do jovem. “Foto linda”, exaltou a tia, Guilhermina Guinle.

Mas o rapaz não se limita apenas à carreira de modelo. Pietro também compartilha detalhes de suas diversas facetas artísticas, revelando seu trabalho como produtor musical. Em seus destaques, ele acumula uma variedade de batidas e até disponibilizou uma tabela com os preços para produção de beats, mixagem e masters.

Vale lembrar que no começo desse ano, Giovanna deu uma entrevista na coluna de Patrícia Kogut, do Jornal O Globo sobre a carreira do filho: “Vejo meu filho querendo realizar o sonho dele. Ele é apaixonado por trap. Ele compõe, cria beats... Tem aquela garra e fala: 'Tenho certeza de que vou dar certo”, a atriz revelou que apoia o herdeiro em sua carreira musical.

Quem são os filhos de Giovanna Antonelli e Murilo Benício?

Além de Pietro, que é fruto de um antigo relacionamento com Murilo Benício, Giovanna Antonelli também é mãe das gêmeas Antônia e Sofia, que estão com 12 anos, frutos do atual casamento com o diretor Leonardo Nogueira. Inclusive, recentemente ela negou os rumores de que seu relacionamento teria chegado ao fim.

O ator Murilo Benício também é pai de outro jovem, Antônio, que é mais velho, já tem 26 anos. O rapaz é fruto de um relacionamento anterior com a atriz Alessandra Negrini. No mês passado, o ator divulgou um registro raro ao lado dos herdeiros para fazer uma declaração especial dedicada as suas eternas 'crianças' no Dia das Crianças.