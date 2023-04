Giovanna Antonelli revela qual profissão seu filho com Murilo Benício quer seguir

Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício tem profissão dos sonhos e já está trabalhando para isso. Entenda!

A atriz Giovanna Antonelli (46) encantou ao revelar qual é a carreira que o seu filho mais velho, Pietro, de 17 anos e fruto do relacionamento com o ator Murilo Benício (51), quer seguir. Em entrevista na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ela contou que o herdeiro é apaixonado por música e já cria suas canções no estilo de trap.

Inclusive, a artista revelou que o filho quer conquistar o sucesso com sua arte. “Vejo meu filho querendo realizar o sonho dele. Ele é apaixonado por trap. Ele compõe, cria beats... Tem aquela garra e fala: 'Tenho certeza de que vou dar certo'. E eu falo: 'Cara, 50% você já tem, que é essa autoestima. Isso já ajuda muito'. E eu nem tinha isso, tá? Eu tinha a vontade”, disse ela.

Giovanna também é mãe das gêmeas Antonia e Sofia, de 12 anos, frutos do atualmente casamento com o diretor Leonardo Nogueira. Atualmente, a atriz está no ar como a delegada Helô na novela Travessia, da Globo.

Giovanna Antonelli encerra o contrato com a Globo

A atriz Giovanna Antonelli (46) deverá deixar a Globo após o fim da novela Travessia, trama das 9 da emissora carioca. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela não renovou o contrato fixo com a Globo.

Inclusive, a artista estaria em conversa com um serviço de streaming para fazer uma novela para a plataforma online. A equipe de Antonelli contou ela está no ar Travessia com o contrato por obra certa e que ela está recebendo propostas de streamings, mas ainda não assinou nada.

No final de 2022, a atriz contou que queria dar uma pausa na carreira na TV após Travessia. “Depois de fazer novela durante a pandemia [se referindo à “Quanto Mais Vida, Melhor!”] e emendar com essa novela, que ainda temos um longo caminho a percorrer, quero uma pausa para poder me reciclar, me reinventar e começar tudo de novo. Ainda mais eu que faço milhões de outras coisas”, comentou a atriz à revista Quem.

“Novela vai demorar um tempo para eu voltar a fazer de novo. Essa aí [“Travessia”] pra mim é uma grande despedida”, completou.