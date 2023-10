Assessoria de Giovanna Antonelli nega rumores de separação

Assessoria de imprensa de Giovanna Antonelli se pronuncia após rumores de que o casamento da atriz teria chegado ao fim

A atriz Giovanna Antonelli continua casadíssima. A assessoria de imprensa da atriz negou os rumores de separação dela e do marido, Leonardo Nogueira. A equipe da atriz confirmou que os dois continuam juntos.

Os rumores começaram a circular na manhã desta terça-feira, 11, após a colunista Mariana Morais, do site Correio Brasiliense, informar que amigos próximos ao casal teriam dito que eles se separaram há pouco tempo.

Os dois estão juntos desde 2009 e são pais das gêmeas Antônia e Sofia, de 13 anos. Além delas, ela também é mãe de Pietro, de 18 anos, do antigo relacionamento com o ator Murilo Benício.

A última vez que Giovanna e Leonardo apareceram juntos em público foi em setembro deste ano, quando foram prestigiar ao espetáculo da atriz Heloisa Perissé no Rio de Janeiro.

Foto: Adão / AgNews

Giovanna Antonelli exibe boa forma em dia de folga

A atriz Giovanna Antonelli caprichou na escolha das fotos para o feed do Instagram neste domingo, 23. A beldade apareceu só de biquíni e maiô ao mostrar como está aproveitando suas férias da TV.

Ela está longe da telinha desde que terminou a gravação da novela Travessia, trama das 9 da Globo, e aproveitou uma viagem para um destino com calor para deixar o bronzeado em dia. A estrela apareceu na área externa de uma casa enquanto aproveitava o dia ensolarado.

“Por mais dias como esses. Sintonia entre o tempo e a vida!”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Perfeita”, disse um seguidor. “Uma das mulheres mais lindas do Brasil. Aquela beleza natural”, escreveu outro. “Que maravilhosa”, declarou mais um.

Agora, a estrela está em um novo projeto profissional. De acordo com o site Hugo Gloss, a artista assinou um contrato com a HBO para trabalhar em uma nova produção para o streaming HBO Max. O novo projeto será uma novela intitulada “Beleza Fatal” que tem previsão de estreia para 2024. As gravações da trama começarão a ser gravadas nos próximos meses.