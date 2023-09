Murilo Benício surge com a ex-mulher, Giovanna Antonelli, em noite no teatro

Murilo Benício curte noite com a ex-mulher, Giovanna Antonelli, e o atual marido dela em noite no teatro

O ator Murilo Benício aproveitou a noite de sexta-feira, 8, na companhia de sua ex-mulher, a atriz Giovanna Antonelli, e o atual marido dela, o diretor Leonardo Nogueira. Eles foram ao teatro no Rio de Janeiro para prestigiar o novo espetáculo da atriz Heloisa Perissé, que está em cartaz com a comédia A Iluminada.

O trio foi fotografado após o espetáculo com a protagonista da peça.

Vale lembrar que Murilo Benício e Giovanna Antonelli já foram casados no passado. Juntos, eles tiveram um filho, Pietro, de 18 anos. Hoje em dia, ela é casada com Leonardo, com quem tem teve as gêmeas Antonia e Sofia. Por sua vez, Murilo namora com a jornalista Cecilia Malan, que é a correspondente da Globo em Londres, Inglaterra.

Fotos: Adão / AgNews

Giovanna Antonelli fala sobre a amizade com Murilo Benício

A atriz Giovanna Antonelli destacou a boa relação que mantém com Murilo Benício ao longo da vida. "Nossa relação é ótima. Estamos sempre juntos, em família, com filhos, com meu marido (o diretor Leonardo Nogueira). A gente almoça junto. Saímos juntos, planejamos viagem juntos, viajamos juntos. É uma relação muito próxima. A civilidade é o normal. Está errado quem não tem civilidade", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

E completou: "Mas o mundo hoje é muito conturbado, né? As pessoas não torcem pelo sucesso do outro, torcem pelo fracasso do outro. Acho que é essa visão distorcida do dia a dia, de tudo o que você absorve, de tudo o que você ouve. Por isso que cada vez mais eu filtro tudo o que entra na minha casa, tudo o que vou ouvir, tudo o que vou ver. No sentido da qualidade da imagem e do som que eu quero absorver. É uma boa dica para todo mundo porque você começa a ver só coisas boas".