Murilo Benício surge em foto rara com os filhos: ''Dia das Crianças''

Com seus filhos com Alessandra Negrini e Giovanna Antonelli, Murilo Benício surge em foto rara curtindo momento da intimidade

O ator Murilo Benício encantou ao compartilhar um clique raro com os seus filhos, Antônio, de 26 anos, e Pietro, de 18. Nesta quinta-feia, 12, o famoso aproveitou o feriado e saiu com os herdeiros para almoçar.

Durante o encontro, ele fez a selfie rara com os meninos e mostrou como eles estão. No fundo do clique, Pietro, fruto do relacionamento do artista com Giovanna Antonelli, apareceu fazendo sinal com a mão. Na ponta, Antônio, herdeiro dele com Alessandra Negrini, posou sorridente.

"Dia das Crianças com eles", escreveu Murilo Benício mostrando ser um pai coruja até hoje, mesmo com o crescimento dos garotos.

Conhecido por namorar colegas de trabalho, o ator se defendeu recentemente. “Eu sou um cara muito caseiro, então onde eu encontro as pessoas? No trabalho. Eu não vou em uma boate, barzinho, eu não vou a lugar nenhum. Então é mais do que normal quando você está infeliz, está terminando o casamento, você conhece uma pessoa trabalhando, a gente trabalha em um universo fascinante, onde você conhece pessoas fascinantes. Então, você tem que estar muito bem em casa para nano se encantar e ir pra um outro lugar”, disse ele.

Atualmente, ele namora com a jornalista Cecilia Malan, que é correspondente da Globo em Londres, Inglaterra. Os dois vivem um relacionamento à distância. No passado, Murilo Benício já se envolveu com algumas colegas de trabalho, como Giovanna Antonelli, Alessandra Negrini, Carolina Ferraz, Guilhermina Guinle e Manuela Dias.

Murilo Benício fala de relação com os filhos

Ainda na entrevista no programa Provoca, o ator Murilo Benício contou sobre a sua relação com os filhos - ele é pai de Pietro, de 18 anos, e Antonio, de 26 anos. “Eu converso muito com os meus filhos. Eu tenho um momento lá em casa que é meio sagrado, que a gente vai pra varanda e fica conversando (...) sobre a vida, homem, esse momento, se eles quiserem falar de qualquer coisa comigo, eles podem, mas eu nunca vou perguntar para eles, eu falo de mim (...) às vezes eu quero falar deles, aí eu falo de uma coisa que aconteceu comigo, pra ver se eles entram na conversa (...) jogo a isca, às vezes eles vão, ai a gente começa a falar como se tivesse falando de uma terceira pessoa (...) é muito bom essa troca com filhos", disse ele.