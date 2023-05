Aos 18 anos, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício surge sem camisa na web

Giovanna Antonelli mostra fotos das férias com o filho mais velho, Pietro, e ele surge sem camisa em banho de piscina com a mãe

A atriz Giovanna Antonelli encantou seus seguidores ao abrir seu álbum da viagem de férias com o filho mais velho, Pietro, que acaba de completar 18 anos e é fruto do antigo relacionamento com o ator Murilo Benício. Os dois foram curtir alguns dias de descanso no Deserto do Atacama, no Chile.

Em uma das fotos, Pietro exibiu o seu corpo sarado ao posar sem camisa em foto com a mãe e arrancou suspiros das fãs ao mostrar toda a sua beleza.

Na semana passada, Pietro completou 18 anos e a mãe falou sobre a data especial em um post. “Chuva de bençãos. Você é pura luz! Obrigada por tanto! E por me ajudar a 'pegar visão' todos os dias! Amor, amor, amor”, disse ela.

Giovanna Antonelli surge com as filhas gêmeas e o marido

Antes de viajar com Pietro, Giovanna Antonelli (47) curtiu um passeio com as filhas gêmeas, Antonia e Sofia, e o marido, o diretor Leonardo Nogueira. A família foi flagrada em um passeio em uma tarde no shopping no Rio de Janeiro no início da semana passada.

Para o almoço, Giovanna e a família escolheram o restaurante inspirado na cozinha argentina. Clicadas com looks casuais, as meninas apostaram na mesma combinação - short e agasalho -, Antônia e Sophia chamaram atenção pela altura e já estão do tamanho da mãe. Ao ver que eram alvo dos registros de um fotógrafo, a família sorriu com simpatia para o fotógrafo sem se incomodar com os flashes.

Foto: AgNews / EDSON AIPIM