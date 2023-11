Ela tentou! Última chance de reconciliação entre Neymar e Bruna Biancardi naufragou

Última chance de reconciliação entre o casal aconteceu há cerca de dez dias; Neymar e Bruna Biancardi confirmaram o fim do namoro nesta terça-feira, 28

O casal Neymar e Bruna Biancardi anunciou o fim do relacionamento, decisão que pegou muitos fãs de surpresa. Ao que tudo indica, a decisão foi muito bem pensada e rolou até uma "última chance" de reconciliação. A ideia não foi pra frente.

Segundo informações do jornal 'Extra', há dez dias, os dois passaram um final de semana em Mangaratiba, na mansão do craque, ao lado da filha, Mavie. Naqueles dias, nada de festas ou a presença de mulheres: só os amigos comprometidos foram chamados com suas esposas.

Neymar e Bruna Biancardi estavam rompidos desde a ida do craque a uma balada na Espanha, fato que aconteceu quando a influenciadora estava prestes a ser mãe. Na época, ela afirmou que estava "decepcionada" com o pai de sua filha.

A última tentativa do casal não só não deu certo como o jogador ainda foi acusado de flertar com outras mulheres neste final de semana. Cansada da exposição de seu nome, a influenciadora decidiu anunciar publicamente o fim do namoro.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, afirmou ela.

Detalhe da festa de Neymar Jr

O craque Neymar Jr teria realizado mais uma de suas festas neste final de semana, informou a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles. E a festa ainda contou com um detalhe inusitado: é que ele estaria bem interessado em uma das convidadas da farra que realizou.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', o craque teria dado em cima da atriz influenciadora Nathalia Morais. Ela ficou por trabalhos nas séries Arcanjo Renegado e Veronika, ambas produções do Globoplay.

Só que o flerte não foi pra frente. Ao contrário de outras mulheres que estavam no local, ela não deu a mínima para o jogador e chegou a ser "marrenta" com os convidados. Em um dos momentos, o craque teria reclamado da postura da atriz. “Porr*, put* que pariu, desisto de você, tá me fazendo de otário”, disse o atleta, segundo fontes desta coluna.