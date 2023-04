Eduardo Costa e Mariana Polastreli viveram história de amor conturbada antes de se casar; relembre

Romance entre Eduardo Costa e Mariana Polastreli teria surgido enquanto a empresária ainda estava comprometida

Eduardo Costa (44) e Mariana Polastreli se casaram no último sábado, 8. Com uma cerimônia intimista, os dois se uniram em matrimônio após menos de dois anos de relação. A história de amor do casal começou em 2021, e foi cercada de diversas polêmicas. O romance entre os recém-casados teria surgido enquanto a empresária ainda estava comprometida, segundo seu ex.

Mariana Polastreli teria começado o affair com Eduardo Costa enquanto ainda estava casada com o engenheiro Eduardo Polastreli, que comentou a suposta traição após exposição da mídia em junho de 2021. "Fugiu com Eduardo Costa e eu fiquei amolando meu chifre", contou o ex em entrevista ao colunista Leo Dias. "Ainda sou casado com ela [Mariana]. Entrei com o pedido de divórcio agora por causa da humilhação. É humilhação na minha cidade, na internet, na TV […]. Então, não há condições de continuar casado com uma pessoa que fez o que ela fez", adicionou.

O ex, porém, não foi o único a desabafar sobre a situação. "Esse cara está extremamente descontrolado. Sou filha de pais separados. Minha mãe nunca me colocou contra o meu pai e ele está colocando meu filho mais velho contra mim. Eu nunca faria isso. Ele está debochando da minha cara. Meu filho está sofrendo muito. Covardia, pois Eduardo está com ódio de mim e usa as crianças. Não aceita ser largado", revelou Mariana Polastreli a Leo Dias.

