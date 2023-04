Religião de Eduardo Costa chama a atenção em casamento: "Não era evangélico?"

Religião de Eduardo Costa acaba gerando comentários; fãs estão confusos

O luxuoso casamento de Eduardo Costa que agitou os fãs neste final de semana acabou chamando a atenção por um detalhe inusitado. É que ele o cantor subiu ao altar com Mariana Polastreli usando um quipá - acessório de cabeça usado pelos judeus como símbolo de sua fé .

Nos comentários das fotos, seguidores ficaram confusos com a informação. "Ele pregava como se fosse evangélico, agora diz que é judeu? Essa não entendi", comentou um. "Ele se converteu ao judaísmo?", questionou outro. "Desde quando Eduardo é judeu? Converteu recentemente?", escreveu outro confuso.

Uma judia até apareceu para questionar a conversão de Eduardo Costa, já que ele resolveu se casar em um sábado. É que judeus costumam respeitar este dia da semana. "Não, é modinha mesmo. Um judeu JAMAIS se casaria no Shabat (sábado)", comentou ela. "Sábado é um dia sagrado para os judeus", comentou outro.

Vale lembrar que Eduardo Costa e Mariana Polastreli se casaram no civil nesta semana em uma cerimônia intimista na mansão do sertanejo. Agora, eles decidiram fazer uma festa maior e com mais convidados para celebrar o amor deles. Os dois assumiram o romance em julho de 2021 após rumores de que estariam juntos. Na época, ele disse que eles estão juntos, mas sem rótulos.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dabllio Films (@dablliofilms)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por YURI NUNES (@yurinunesfotografia)

O bolo de casamento de Eduardo Costa e Mariana Polastreli

Após a cerimônia religiosa, a equipe do cantor sertanejo Eduardo Costa e da empresária Mariana Polastreli mostrou imagens da decoração da mesa dos doces e do bolo de casamento do casal.

Os noivos optaram por um bolo de casamento todo branco e com quatro andares. O doce foi decorado com flores brancas e folhagens, combinando com a mesa dos doces ao redor, que também contava com grandes arranjos de flores.