É o amor! Relembre três momentos de romance entre Iza e o namorado

Iza e Yuri Lima já mostraram que amor é o que não falta no relacionamento

Iza (33), que vive romance com o jogador de futebol Yuri Lima (29), assumiu o namoro dois meses depois de anunciar a separação do produtor Sérgio Santos (36), com quem ficou casada por quase quatro anos. Apaixonado, o novo casal já mostrou que amor é o que não falta no relacionamento. Relembre três momentos de romance entre Iza e o namorado.

No dia 3 de setembro, Iza comemorou seu aniversário enquanto apresentava um show em Minas Gerais. Durante a performance, a cantora foi surpreendida por Yuri Lima, que surgiu no palco com bolo, bexigas e buquê de flore ao lado de amigos da artista para cantar Parabéns para a aniversariante. “Te amo, meu amor! Sou louca por você, ainda não acredito nessa surpresa! Te amo”, comentou a artista nas redes sociais, que reagiu com beijos e abraços no namorado após a surpresa.

O jogador de futebol, porém, não foi o único no relacionamento que mergulhou no mundo da amada para prestigiá-la. Iza acompanhou um dos jogos do time do atleta, Mirassol, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, ao lado de Yuri Lima, que não jogou durante a partida. Em fevereiro, a cantora também foi ver outro jogo da seleção e viajou até o interior para acompanhar o namorado .

Juntos desde o começo do ano, os dois se conheceram pelas redes sociais de maneira inusitada, como contou Iza em entrevista à Marie Claire: "Entrei em uma pilha de ver quem tinha me mandado mensagem. Tinham coisas interessantes e completamente aleatórias. Achei uma mensagem do Yuri, fui stalkear e vi que ele era tão discreto quanto eu. A gente começou a se falar e achei ele muito maneiro, uma pessoa incrível, gostosa de conversar. Aí decidi ver qual era desse menino. A gente se encontrou e foi incrível. E cá estou eu, namorando".