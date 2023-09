Além de Hariany e Virginia, saiba quem são as noras de Leonardo

Hariany Almeida, uma das noras de Leonardo, surpreendeu a web ao contar como foi conhecer o novo sogro

Hariany Almeida (25), que vive romance com um dos filhos de Leonardo (60), o cantor Matheus Vargas (25), surpreendeu a web ao contar como foi conhecer o novo sogro. A ex-BBB, porém, não é a única nora do sertanejo. Além dela e de Virginia Fonseca (24), que é casada com Zé Felipe (25), saiba quem são as outras duas noras do artista.

Casada com Pedro Leonardo (36), primogênito do sertanejo, Thais Gebelein é nora de Leonardo há mais de uma década. Juntos desde 2010, a influenciadora e o filho do cantor têm duas filhas, Maria Sophia e Maria Vitória. O casal ainda viveu término relâmpago após 12 anos de casamento, em novembro do ano passado, mas passou por reconciliação três dias depois do anúncio da separação.

Outra nora de Leonardo é Jessica Kalossi, namorada de uma das duas filhas do sertanejo, Monyque Costa (31). Engenheira agrônoma, ela compartilha vários momentos com a família do cantor nas redes sociais. "Uma demonstração em vídeo de como nossa relação tem crescido forte e sincera. Corta para a Maria fugindo porque não queria lavar o nariz, mas deixa eu me iludir e vamos fingir que ela queria meu colo. Bom demais te ver crescer tão linda e sapeca", compartilhou sobre Maria Alice, uma das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Leia também: Não foi a primeira vez! Marisa Orth já tinha comentado sobre temperamento do filho; relembre

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, Hariany Almeida comentou sobre o encontro com seu novo sogro, pai de Matheus Vargas: "A primeira coisa que ele fez foi brincar comigo. Há uns três anos eu fiz um trabalho com Zé Felipe e Leonardo tava. E lá nesse trabalho eu fiquei muito nervosa, meio atrapalhada. E quando encontro o Leonardo agora, a primeira coisa que ele falou quando me viu foi: ‘E aí Hariany, já acalmou da live?’. Eu falei: ‘Meu Deus, ele lembra disso até hoje’. Ter sido recepcionada assim, ele ter brincado com a situação, fez muito bem para mim”.