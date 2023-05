Duda Nagle se derrete ao receber carta de aniversário da filha, Zoe: “I love you!”

Filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, a pequena Zoe derreteu o pai ao fazer surpresa especial de aniversário

A filha do ex-casal, Sabrina Sato (42) e Duda Nagle, Zoe (4), fez uma surpresa especial para o pai nesta quarta-feira,17, para celebrar os 40 anos do artista. Já tendo aulas particulares e frequentando uma escola bilíngue, a pequena surpreendeu o ator durante o momento de estudos da língua estrangeira.

Toda risonha, a menina derreteu o pai coruja ao entregar nas mãos dele o presente com tanto carinho. "Me and you", falou ela ao mostrar o desenho que havia feito dos dois. Com o coração quentinho, Duda respondeu: "I love you, very much, i love you pra xuxu", disse ele ao compartilhar o vídeo cheio de amor.

Nos últimos dias, Duda Nagle aproveitou o tempo ensolarado, para renovar o bronzeado e curtir um momento de lazer na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na companhia de uma amiga misteriosa.

VEJA O STORY DE DUDA NAGLE:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Filha de Sabrina Sato pega a mãe de surpresa ao fazer pedido inusitado

A pequena Zoe, de apenas 4 anos de idade, deixou os papais desconcertados ao fazer um pedido um pouco inusitado. Durante o vlog gravado para o seu canal no Youtube, Sabrina Sato foi surpreendida pela filha com um pedido inesperado.

"Oi, mãe. Te amo! Estou aqui até agora. A gente 'está acabando de sair para casa'... Né? Ô mãe, 'pode me trocar' de nome?", questionou a menina, que deixou os pais completamente sem reação.