Ex-marido de Sabrina Sato, Duda Nagle exibe boa forma ao curtir praia com a amiga

Solteiro, Duda Nagle aproveitou o domingo ensolarado em um praia no Rio de Janeiro com amiga

O ex-marido de Sabrina Sato (42), o ator Duda Nagle (39) aproveitou o dia ensolarado no último domingo, 07, para renovar o bronzeado e curtir um momento de lazer na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na companhia de uma amiga.

Enquanto tomavam banho de mar juntos, os dois foram flagrados pelas lentes do paparazzi que estava no local. Esbanjando boa forma e um físico de dar inveja, Duda exibiu todas suas habilidades ao jogar futevôlei de sunga nas areias cariocas.

Há um tempo atrás, Duda Nagle foi criticado pelos internautas após falar de suas diferenças em relação Sabrina Sato."Quais são os valores que a Sabrina não tem amor? Sabrina é uma mulher incrível e intensa que não é para qualquer homem. Não sei o que houve, mas muito pejorativo usar essa palavra", criticou um. "Valores diferentes? Acho que você não conheceu ela pra estar falando isso. Péssimas palavras", disse outro.

VEJA AS FOTOS DE DUDA NAGLE NA PRAIA COM A AMIGA:

Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

Sabrina Sato posta foto de Duda Nagle com sua família: ''Ama muito''

No início do mês passado, Sabrina Sato mostrou que ela e a família de Duda Nagle continuam convivendo em harmonia mesmo após a separação. Isso porque a apresentadora publicou em seus stories, alguns cliques encantadores segurando o bebê de seu irmão Karin Sato. "Titia te ama muito, Arthur", disse ela.

Logo em seguida, Sabrina ainda exibiu Duda Nagle com o sobrinho no colo e escreveu. "Tio Duda Nagle com Arthur".