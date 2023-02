Sabrina Sato derrete a web ao surgir de mãos dadas com a filha dentro do avião

A apresentadora Sabrina Sato publicou uma foto com a filha, Zoe, de 4 anos, e encantou a web com tanta fofura

Na última segunda-feira, 27, a apresentadora Sabrina Sato decidiu explodir o fofurômetro da internet! Em suas redes sociais, a morena mostrou o momento em que estava indo viajar para os Alpes Franceses na companhia da herdeira, a pequena Zoe, de 4 anos de idade.

Através do Storie de seu Instagram, a beldade de 42 anos compartilhou um clique encantador ao lado de sua filha com o ator Duda Naigle, 38 anos, dentro do avião.

"De mãos dadas", escreveu a artista na foto com a herdeira que aparece toda sorridente, usando uma blusa cor de rosa e um fone de ouvido.

Ainda na última semana, Sabrina Sato arrasou ao sambar pela décima nona vez na Gaviões da Fiel. A famosa arrasou na avenida e fez a arquibancada levantar com sua animação e carisma.

Recentemente Zoe, deixou os papais desconcertados ao fazer um pedido um pouco inusitado para Sabrina Sato e Duda Nagle.

Durante uma conversa com a mãe, a pequena roubou a cena ao pedir encarecidamente um favor para a mãe: "Oi, mãe. Te amo! Estou aqui até agora. A gente 'está acabando de sair para casa'... Né? Ô mãe, 'pode me trocar' de nome?", questionou a menina, que deixou os pais completamente sem reação.

Sem palavras, Sabrina caiu no riso e perguntou para filha por qual nome ela queria ser chamada. “Letícia... Não! Teresa! Pode ser Teresa? Teresa para sempre!", respondeu Zoe. "Teresa para sempre? Você nunca mais quer [ser Zoe]...?", perguntou o pai. "De Zoe para Teresa, então?", perguntou a mamãe coruja.